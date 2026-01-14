Las temperaturas se recuperan en una jornada con lluvias en Andalucía, Galicia y el Cantábrico

Archivo - Viandantes con paraguas por la zona del Parque de María Luisa, a 18 de mayo de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Con la entrada de altas presiones por el oeste peninsular, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles un aumento progresivo de la estabilidad aunque al principio de la jornada, los otros sistemas frontales dejarán cielos nubosos o cubiertos.

En líneas generales, las precipitaciones serán débiles en regiones de la meseta Sur, Andalucía, Galicia y Cantábrico, pero podrán afectar también de forma aislada a otros puntos del territorio a excepción de la fachada oriental peninsular y Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos. No obstante, es probable que los chubascos sean localmente fuertes con tormentas ocasionales en zonas de Cádiz, que podrán extenderse al oeste de Alborán.

A lo largo del día, las lluvias tenderán a cesar para abrirse cada vez más claros. En Canarias, habrá cielos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil en el norte de las islas montañosas y predominio de intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de alguna precipitación ocasional.

Nevará de forma débil en montañas por encima de los 1.500 ó 1.700 metros, mientras que los bancos de niebla matinales se formarán en regiones de montaña de la vertiente atlántica, oeste de la meseta Sur y de Andalucía, entorno del medio-bajo Ebro y puntos de litoral del nordeste y sureste.

En cuanto a temperaturas máximas, ascenderán en entornos de montaña del centro y oeste peninsular y puntos del litoral este y sureste, con descensos en interiores de la mitad sureste, Cantábrico, norte de Galicia, alto Ebro, Canarias y Melilla.

Mientras, las mínimas estarán en descenso en la mitad oeste peninsular, Cantábrico y Sistema Ibérico, con ascensos en el centro sur peninsular, Guadalquivir y Canarias con pocos cambios térmicos en el resto. Además, se esperan heladas débiles en entornos de montaña y este de la meseta norte.

Por último, predominará viento flojo de componentes oeste y sur en la Península y Baleares. Al principio de la jornada, soplará en el norte de Galicia y Huelva, pero llegará a moderado en litorales de Galicia, Cantábrico, Ampurdán, Baleares, Estrecho y Alborán. Al mismo tiempo, el viento alisio en Canarias tendrá intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.