El tiempo para hoy en España, 15 de enero de 2026

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce provincias estarán este jueves en aviso por viento, olas, niebla, frío y nieve en una jornada en la que A Coruña y Pontevedra estarán en nivel naranja (importante) por fenómenos costeros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El temporal marítimo también activará los avisos, aunque en nivel amarillo, en Lugo y los litorales occidental y oriental de Asturias. Además, en Cordillera y Picos de Europa; litoral cántabro, Liébana y centro y valle de Villaverde; A Coruña, Lugo y Pontevedra; vertiente cantábrica de Navarra; Álava, Guizpúcoa y Vizcaya.

Asimismo, Mallorca estará en aviso por niebla; Girona, por bajas temperaturas; A Coruña y Pontevedra, por lluvia; y la sierra de la Comunidad de Madrid, por nieve.

Una borrasca al noroeste de la Península provocará un frente que cruzará la Península este jueves. Este frente, junto con vientos húmedos atlánticos, dejará un día marcado por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que avanzarán de oeste a este.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias acabarán por afectar a la mayor parte del territorio peninsular, si bien serán poco probables en la fachada oriental, extremo nordeste y Alborán, donde habrá cielos poco nubosos al principio que tenderán a nubosos. A su vez, tampoco se esperan precipitaciones en Baleares, donde se registrará nubosidad baja matinal que tenderá a despejar.

Por zonas, el organismo estatal ha especificado que las lluvias serán más abundantes en Galicia y que hay más probabilidades de que sean fuertes y persistentes en su extremo occidental. Al margen de ello, nevará en montañas de la mitad norte a partir de 1.200/1.500 metros (m) y podría haber acumulados significativos en puntos de la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central.

Mientras tanto, se registrarán cielos nubosos en Canarias, donde hará baja probabilidad de que caiga alguna lluvia débil y dispersa en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. AEMET ha añadido que prevé nieblas matinales en amplias regiones de la vertiente atlántica, así como en Baleares, Ebro y depresiones del nordeste. En este marco, es probable que sean más densas y extensas en regiones de la meseta sur y Baleares.

En lo que respecta a las temperaturas, los valores descenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península y Baleares y registrarán pocos cambios en Canarias. Durante esta jornada, se darán heladas débiles en áreas de montaña de la mitad norte y del sudeste peninsular y en zonas de la meseta norte, que también serán posibles en el este de la meseta sur. Según recoge el organismo estatal en su web, la mínima más baja del país se registrará en Teruel, que tiene una previsión de -4ºC.

Por otro lado, AEMET ha avanzado que predominará el viento de componentes sur y oeste en la Península y Baleares. En líneas generales, será flojo al principio aunque tenderá a arreciar para llegar a moderado en litorales y en la mayor parte de la mitad norte peninsular, salvo en el interior nordeste.

Según el organismo estatal, alcanzará intensidades fuertes con rachas muy fuertes en regiones de Galicia, área cantábrica, alto Ebro y Pirineo occidental. A su vez, también serán probables los intervalos fuertes en Alborán, de poniente, y en Canarias donde soplará el alisio.