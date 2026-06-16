Calor y tormentas ponen en aviso a Andalucía, Aragón y Cataluña, con máximas de más de 36ºC en muchas zonas

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas y las tormentas pondrán este martes en aviso a puntos de Andalucía, Aragón y Cataluña, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Durante este día, las máximas podrán superar los 36ºC en muchas zonas e incluso los 38ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. En concreto, Granada y Jaén estarán en aviso por tormentas; y Huesca, Zaragoza y Lleida, por calor.

De acuerdo con AEMET, la estabilidad empezará a aumentar mañana en buena parte de la Península por la influencia de las altas presiones y el aire en altura menos frío. Sin embargo, aún son posibles los chubascos y las tormentas durante la tarde por el desarrollo de nubosidad de evolución en puntos del norte del sistema Ibérico, la cordillera Cantábrica, el Sistema Central y el este de Castilla y León.

En el litoral cantábrico podrían darse los cielos con nubes bajas, aunque tenderán a despejar durante la tarde. El organismo estatal apunta a que los cielos en el resto de la Península y Baleares estarán poco nubosos o despejados excepto por la aparición de algunas nubes de evolución en la meseta sur y Extremadura. Mientras tanto, en Canarias se prevén cielos con intervalos de nubes en el norte y despejados en el sur.

En lo que respecta a los termómetros, la previsión recoge que las máximas subirán de forma generalizada excepto por el litoral del mar de Alborán, donde se esperan descensos. De esta manera, se podrán superar los 35 a 36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y del valle del Ebro y los 37-38ºC en los valles del Guadiana y, sobre todo, del Guadalquivir.

Por otro lado, las mínimas bajarán ligeramente en el tercio este, se mantendrán sin cambios en los litorales del norte y subirán en el resto. En este marco, el pronóstico dice que habrá noches tropicales, que son aquellas en las que no se baja de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan cambios en las temperaturas.

Por lo demás, AEMET señala que mañana predominará el viento flojo de componente este en el tercio oriental peninsular y Baleares, moderado en el litoral del sureste. Soplará flojo, del noreste en el Cantábrico y Galicia y variable en las mesetas. En el Estrecho, habrá el levante será moderado, con algún intervalo de fuerte, y en el suroeste, predominará la componente oeste. En Canarias el alisio será flojo o moderado.