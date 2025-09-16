El tiempo para hoy en España, 16 de septiembre de 2025

Archivo - Dos personas se dirigen a la playa Silgar, a 30 de septiembre de 2023, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas, el viento y el polvo en suspensión activan este martes los avisos en Extremadura, Andalucía (Córdoba, Jaén y Sevilla), Ávila (Castilla y León) y en las Islas Canarias, con temperaturas máximas de 38ºC en Badajoz y en Cáceres, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Canarias tienen activos avisos por polvo en suspensión y temperaturas de hasta 36 grados Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

La AEMET prevé para este martes un predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Solamente se prevén en el extremo nordeste peninsular cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones y con posibilidad de alguna tormenta ocasional en el Pirineo oscense y en Cataluña desde primeras horas del día y no se descarta que sean localmente fuertes.

En otras regiones de los tercios norte y este peninsulares, así como en Alborán y Estrecho, se espera abundante nubosidad baja, con posibilidad de alguna llovizna en el Estrecho y Cantábrico oriental, así como con brumas y bancos de niebla matinales y, excepto en el Estrecho, tenderá a despejar. También se esperan intervalos de nubes altas en Canarias occidentales y en el tercio norte peninsular y de evolución en la Ibérica oriental y sierras del sudeste. Asimismo, la AEMET prevé calima alta en Canarias con concentraciones "significativas".

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en el tercio nordeste peninsular y en el norte de Baleares y se espera un aumento localmente notable en Galicia, Cantábrico occidental y Canarias y habrá pocos cambios con predominio de ascensos ligeros en el resto. De este modo, se superarán los 34ºC en Canarias y en la mitad sur vertiente atlántica, incluso localmente los 38ºC en sus principales depresiones.

Respecto a las mínimas, estarán en aumento en Canarias, Pirineo y centro sur peninsular y predominarán los descensos en el resto de la mitad norte y Segura, con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20ºC en el área mediterránea y en amplias zonas del sudoeste, incluso de 25ºC en áreas de Canarias.

Por último, la AEMET avanza que en Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, con vientos de componente este en zonas altas. Asimismo, se prevé tramontana en el norte de Baleares y con intervalos de fuerte en Ampurdán. También se espera levante en el resto del área mediterránea, con intervalos de fuerte en el Estrecho. Además, se prevé norte en litorales de Galicia y este en los del Cantábrico. En el resto, habrá vientos flojos, con predominio de componente este en el cuadrante sureste peninsular y las norte y oeste en el resto.