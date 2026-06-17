El tiempo para hoy en España, 17 de junio de 2026

Archivo - Varias personas caminan bajo sus paraguas el día en que han puesto en aviso amarillo a la Comunidad de Andalucía por tormentas y lluvias. A 13 de septiembre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El calor, la lluvia y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a once comunidades autónomas (CCAA), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto tendrá lugar en un día en el que las máximas podrán superar los 36-38ºC en el noreste y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

En concreto, los avisos por altas temperaturas se darán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; área metropolitana y Henares y sur, vegas y oeste de la Comunidad de Madrid; centro de Navarra y ribera del Ebro de Navarra; y ribera del Ebro de La Rioja.

Además, los avisos por lluvias y tormentas se registrarán en suroccidental asturiana y cordillera y Picos de Europa; Liébana en Cantabria; Lugo y Ourense; León y Palencia, y Zamora, sólo por tormentas.

AEMET ha indicado que la estabilidad predominará este miércoles en buena parte de la Península por la influencia de las altas presiones. En líneas generales, habrá cielos poco nubosos o despejados en Baleares, el sur y el tercio este. En los litorales norte y de Cataluña serán probables los cielos con nubes bajas, aunque con tendencia a abrirse claros durante la tarde.

Asimismo, el pronóstico recoge abundante nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, el sistema Ibérico, Extremadura, el oeste de la meseta sur, los Pirineos y los sistemas Béticos. Durante esta jornada, se prevén chubascos y tormentas fuertes, en el interior este de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica, zonas donde pondrán ser incluso muy fuertes e ir acompañadas de granizo.

De manera puntual, podrían darse también chubascos en otros puntos de la meseta norte, Extremadura, los Pirineos y la Ibérica norte. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur. Asimismo, sobre probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y del Cantábrico.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha indicado que las máximas subirán de forma generalizada. Así se podrán superar los 35-36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38ºC en el valle del Ebro y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. De hecho, en este último se podría llegar a los 40ºC.

Por otro lado, las mínimas bajarán en el tercio este, se mantendrán sin cambios en los litorales del norte y subirán en el resto del territorio. Se prevén noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan cambios térmicos.

Por último, AEMET ha indicado que predominará el viento flojo de componente este en el tercio oriental peninsular y Baleares, moderado en el litoral del sureste. Soplará flojo, del norte en el Cantábrico y Galicia y variable en las mesetas. En el Estrecho, el levante será moderado, con algún intervalo de fuerte, y en el suroeste, predominará la componente oeste. En Canarias el alisio será flojo o moderado.