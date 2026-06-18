El tiempo para hoy en España, 18 de junio de 2026

Turistas se protegen del calor por las calles de Sevilla. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - María José López - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este jueves en aviso a diez comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Castilla y León, Asturias y Cantabria estarán también en aviso por lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por calor estarán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Burgos; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste de la Comunidad de Madrid; vertiente cantábrica de Navarra, Centro y Pirineo navarro y ribera del Ebro de Navarra; Álava y Guipúzcoa; y ribera del Ebro de La Rioja.

Además, habrá avisos por tormentas en Salamanca y Zamora; y por lluvias y tormentas, León y Palencia; suroccidental asturiana, central y valles mineros; y la cordillera y Picos de Europa; y Liébana (Cantabria).

De este modo, AEMET ha indicado que la influencia de las altas presiones estabilizará hoy el tiempo en buena parte de la Península y Baleares. En Andalucía, el tercio este, Baleares y el Cantábrico oriental habrá cielos poco nubosos o despejados. En cambio, en los litorales del norte y de Cataluña se esperan nubes bajas desde la mañana, aunque con tendencia a despejar.

A partir del mediodía, el pronóstico recoge que se desarrollará nubosidad de evolución en el interior. Por ello, se prevén chubascos y tormentas, con posibles rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, el oeste de la meseta norte y, menos probables, en Extremadura y los Pirineos. Mientras tanto, los cielos en Canarias estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha señalado que las máximas subirán ligeramente en la cornisa cantábrica; descenderán en el litoral atlántico gallego, el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana y el oeste de Castilla y León, y se mantendrán sin cambios en el resto. Por su parte, las mínimas subirán ligeramente de forma generalizada.

En este marco, se podrán superar los 34-35ºC en el interior del País Vasco, los 35-36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste, los 36-38ºC en el noreste y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. De hecho, en esta última zona se podrían llegar a los 40ºC. Todo ello con noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. Por otro lado, se esperan pocos cambios en las temperaturas en los archipiélagos.

Por lo demás, AEMET ha indicado que hoy el viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas. De este modo será flojo en general, moderado en el sureste y con posibles rachas muy fuertes en el Estrecho. En el tercio oriental será de componente este y flojo, y en el resto, variable y también flojo. En Canarias el viento será de componente norte, moderado en zonas expuestas.