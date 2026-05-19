El tiempo para hoy en España, 19 de mayo de 2026

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MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará este martes un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares, salvo en el extremo norte, donde la cola de un frente dejará precipitaciones, y en el noreste, donde se esperan chubascos, que pueden ser localmente fuertes.

De este modo, estarán en aviso amarillo por lluvias las provincias catalanas de Barcelona y Gerona, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Con el paso del frente, se esperan cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones, en general débiles, en Galicia y en los interiores de las comunidades del Cantábrico.

Asimismo, a partir del mediodía, se desarrollará nubosidad de evolución en los sistemas Central e Ibérico, así como en los Pirineos orientales y zonas aledañas, donde se podrán producir chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta. También podría darse algún chubasco disperso en los prelitorales catalán y valenciano. En el resto del territorio, predominarán los intervalos de nubes altas.

En Canarias, se prevén cielos nubosos, con algunas precipitaciones débiles, en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el restos; y se esperan bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el litoral de Alborán.

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en la Península y en Baleares, puntualmente notable en zonas del interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

Las mínimas también subirán de forma generalizada, salvo en el sudoeste y en el Estrecho, donde pueden incluso descender ligeramente, mientras que en Canarias no se esperan cambios.

El viento soplará flojo en el interior y más intenso en los litorales. Predominará la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán.

En el Mediterráneo, el viento soplará de componentes sur y este, flojo o moderado. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes.