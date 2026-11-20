Vista general del oleaje en el litoral de Almería. A 12 de noviembre de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas continuarán descendiendo este viernes en la Península y Baleares, salvo en el noroeste peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Cuatro comunidades autónomas (CCAA) tendrán avisos naranja por olas: Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. Galicia también estará en aviso por lluvias.

En concreto, los avisos naranja por olas afectarán a los litorales occidental y oriental de Asturias; al litoral de Cantabria; a las costas de A Coruña, Lugo y Pontevedra; y a las de Guipúzcoa y Vizcaya. Además, habrá avisos por lluvias en A Coruña, Ourense y Pontevedra.

AEMET ha avanzado que durante esta jornada se producirá una estabilización del tiempo por la influencia de las altas presiones sobre la Península y Baleares. Predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas en el tercio sur y las regiones mediterráneas, mientras que en el resto estarán nubosos o cubiertos.

En Galicia y el oeste de Asturias y de Castilla y León se esperan precipitaciones en general dispersas. No obstante, a últimas horas, un frente atlántico dejará lluvias más generalizadas en estas zonas, que podrán ser localmente fuertes en el oeste y sur de Galicia.

La predicción no descarta algunas nevadas débiles en montañas del norte a partir de los 1.700-1.800 metros.

En Canarias, los cielos estarán poco nubosos, salvo en el norte de las islas más montañosas, donde se prevén intervalos nubosos. Por otra parte, serán probables las nieblas y las brumas matinales en la meseta sur y el valle del Guadiana, así como en las áreas de montaña del interior, donde podrán ser algo más persistentes.

Las temperaturas seguirán bajando en la Península y Baleares, salvo en el noroeste peninsular, donde se espera que asciendan ligeramente. En Canarias también se prevén ligeros ascensos, mientras que en los Pirineos habrá heladas débiles.

Por último, AEMET ha indicado que mañana predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, que podrá alcanzar intensidad fuerte en el litoral cantábrico durante las primeras horas del día. Asimismo, no se descartan rachas muy fuertes en zonas altas del tercio norte.

En Canarias, el viento será flojo de componente este en las islas más orientales y variable en las occidentales.