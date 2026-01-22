El tiempo para hoy en España, 22 de enero de 2025

Archivo - Varias personas pasean por la nieve, a 9 de diciembre de 2024, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 comunidades autónomas junto a Melilla, activarán este jueves avisos por nieve, viento y oleaje, que alcanzará el nivel rojo (peligro extraordinario) en A Coruña por olas de hasta nueve metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El oleaje también pondrá en aviso amarillo a Granada, Málaga, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Girona, Alicante, Melilla (costa) y Las Palmas (Lanzarote). Además, se elevará a nivel naranja (importante) en Almería, Asturias (litoral occidental y oriental costa), Cantabria (litoral costa), Lugo, A Coruña, Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya.

Por su parte, Granada, León, Zamora, Cuenca, Ourense y Madrid estarán en aviso amarillo por nieve. También de este nivel, pero por viento, estarán Almería, Granada, Asturias (suroccidental, cordillera y Picos de Europa, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (litoral, Liébana, centro y valle de Villaverde), Albacete, Tarragona, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Murcia (altiplano, noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón), Navarra (vertiente cantábrica), Alicante, Castellón, Valencia y Melilla.

AEMET prevé que este jueves estará marcado por probables acumulaciones significativas de nieve en montañas del centro, norte y este peninsular, acompañadas de rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en Galicia, área cantábrica, Estrecho, Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular.

En este sentido, espera que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca 'Ingrid' con un temporal atlántico con predominio de cielos nubosos o cubiertos, que en la fachada oriental e interior nordeste peninsular se alternarán con periodos poco nubosos.

Habrá precipitaciones desde primeras horas en Baleares, zonas del este, Cantábrico, Galicia y entornos de montaña, con tendencia a remitir. No obstante, se activarán nuevamente de oeste a este durante la segunda mitad del día, por lo que terminarán por afectar a la mayor parte de las vertientes atlántica y cantábrica. Los mayores acumulados se esperan al oeste de Galicia, donde podrían ir con tormenta y posible granizo ocasional, pero también es posible alguna tormenta en Baleares.

La cota de nieve se situará entre 1.300 y 1.600 metros en el sureste peninsular y en 1.100 o 1.400 metros en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña, que bajarán por debajo de los 1.000 metros en el extremo noroeste al final. En Canarias, se esperan cielos nubosos con precipitaciones en los nortes de las islas montañosas e intervalos en el resto.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en el cuadrante noroeste peninsular, Cantábrico, Baleares y montañas del este, predominando los aumentos en el resto del cuadrante nordeste, este de la meseta Sur y Canarias con pocos cambios en el resto. Al mismo tiempo, las mínimas descenderán en el tercio noroeste y Pirineos, ya que permanecerán sin cambios en Baleares y tercio oriental, con aumentos en el resto. Además, se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, pero serán moderadas en el Pirineo.

Predominará viento moderado de componente norte en Canarias y de componentes oeste y sur en la Península y Baleares. Se espera alcanzar intensidades fuertes con un temporal atlántico en el norte y con rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica, Estrecho, Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular, también posible en regiones de montaña del centro y norte.