El calor mantiene en aviso a la mitad del país, con aviso rojo en Almería y naranja en varios puntos

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas mantienen este viernes en riesgo a gran parte del país, con aviso rojo en la provincia de Almería y naranja en varios puntos de España, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además de Almería y Málaga, en Andalucía estará en aviso naranja por el calor la provincia de Málaga; en Aragón, en aviso naranja Teruel y Zaragoza (también en aviso amarillo por tormentas) y amarillo Huesca (en riesgo igualmente por tormentas); en Castilla y León, en aviso amarillo Burgos; en Castilla-La Mancha, en aviso naranja Albacete y amarillo Cuenca; en Cataluña, en aviso naranja Lérida y amarillo Gerona y Barcelona; en el País Vasco, en aviso amarillo estará Álava; y en la Comunidad Valenciana estarán en riesgo Alicante y Valencia, que también estará en aviso amarillo por tormentas.

El calor también pondrá este viernes en aviso naranja a Baleares, Murcia, Navarra y La Rioja, y en amarillo a Ceuta, mientras que las lluvias y las tormentas pondrán en riesgo a Asturias y a las provincias gallegas de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

El acercamiento de una dana dejará una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular, con cielos nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias y chubascos y tormentas, localmente con granizo, con probabilidad de ser fuertes por la tarde.

Este viernes se esperan cielos poco nubosos o despejados en el resto, con algunos intervalos de nubes bajas matinales en puntos del Levante y de nubes medias y altas en el sureste.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, con probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en zonas de Aragón y Comunidad Valenciana, sin descartar áreas aledañas. Habrá cielos nubosos en el norte de las islas Canarias y poco nuboso al sur.

También ha probabilidad de bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico y puntos de la fachada oriental y Baleares y se espera que haya polvo en suspensión en la mitad sureste peninsular y ambos archipiélagos.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, notablemente en puntos del Levante y extremo noroeste, y exceptuando litorales del extremo sureste y Navarra y zonas aledañas con aumentos. Superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad este peninsular, Andalucía y Baleares, sobrepasando incluso los 40 en regiones del sureste peninsular así como en puntos de Alborán y Mallorca.

Las mínimas ascenderán en el tercio este peninsular, con descensos en el resto de la Península y pocos cambios en los archipiélagos. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo no bajar de 25 grados en litorales mediterráneos e interior sureste.

En cuanto al viento, soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste con probables intervalos fuertes en los litorales del sur peninsular; y predominará viento de componentes este y sur en Baleares, nordeste y fachada oriental peninsular, y de componente oeste en el resto; en general flojo al principio arreciando a moderado por la tarde.

-. Firma: AHER/CPM .-