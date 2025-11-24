El tiempo para hoy en España, 24 de noviembre de 2025

Archivo - Imagen de archivo del viento en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este lunes, 24 de noviembre, los avisos de nivel amarillo en una veintena de provincias por viento, lluvia y olas y en Canarias por polvo en suspensión.

Según ha registrado la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las fuertes rachas de viento estarán presentes en Almería, Jaén, Granada, Teruel, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Burgos, Soria, Albacete, Murcia, La Rioja, Alicante y Valencia. Los avisos por oleaje están activos en Valencia, Granada, Almería, Asturias, Mallorca, Ibiza y Formentera, Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya, Valencia y Melilla. También están en situación de riesgo por lluvias, Cantabria, Pontevedra y Navarra.

Un frente asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo dejará precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia, que durante la tarde se irán extendiendo hacia el sur de forma menos intensa, aunque sin descartar con persistencia en zonas de los Sistemas Central e Ibérica norte, pudiendo llegar al final del día a las islas Baleares.

En concreto, se esperan acumulaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia con precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes en dicha comunidad y zonas del Cantábrico oriental sin descartar alguna tormenta aislada.

En Canarias, se espera calima con altas concentraciones en las islas más orientales y durante la primera parte del día en las centrales.

Respecto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur peninsular, mientras que se registrarán ligeros ascensos en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el noroeste y Pirineos y en ascenso en el resto de la Península, que podrá ser notable en amplias zonas de la meseta Sur y localmente en la fachada mediterránea y Mallorca. En Canarias, ascensos de las temperaturas pudiendo subir las mínimas de forma notable en cumbres y medianías de Gran Canaria y Tenerife.