El tiempo para hoy en España, 26 de diciembre de 2025

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nieve y el frío pondrán este viernes en riesgo a una decena de provincias de la mitad norte donde se pueden alcanzar mínimas de 8 grados bajo cero provocadas por una masa de aire frío. Asturias, Comunidad de Madrid, Cantabria, Guadalajara, Orense, León, Palencia y Zamora tienen activos avisos por bajas temperaturas, Barcelona, y Girona por nieve.

En Cataluña, Tarragona y Barcelona están también en situación de riesgo y también por lluvia, además de Girona. Por fenómenos costeros también están en situación de riesgo Tarragona, Girona, Barcelona y Valencia.

Se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan, además, cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares con precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña donde podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y ocasionalmente granizo menudo.

En el resto habrá intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia. Tendencia a poco nuboso en zonas de la meseta Norte al final del día.

Nevará en cotas por encima de 800-1.200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima 1.100-1.300 metros en zonas de montaña del sureste y de 500-700 metros en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.

En Canarias estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descarta algún chubasco débil. Nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña.

Habrá un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. También se registrará un descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos.

Los vientos serán moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia, tendiendo amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y nordeste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares.