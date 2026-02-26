El tiempo para hoy en España, 26 de febrero de 2026

Archivo - Alerta por viento en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Viento, olas, lluvia y niebla dejarán este jueves en aviso a Andalucía (Cádiz), Baleares (Mallorca) y algunas islas del archipiélago canario, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, se espera levante con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora (km/h) en el Estrecho.

Así, Cádiz tendrá aviso por viento y olas; Mallorca y Lugo, por nieblas; y en Canarias hay avisos por lluvias, viento y oleaje en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife; y sólo por viento y olas en La Palma, La Gomera y El Hierro.

AEMET avanza que una dana en transición hacia una baja fría aislada afectará a Canarias, donde habrá intervalos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas. Por zonas, podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en la provincia oriental y Tenerife mientras que en la cara norte de las montañas se espera que sean persistentes.

Mientras tanto, el organismo estatal prevé que la Península registre cielos nubosos al principio del día con abundante nubosidad baja en el extremo occidental, zonas bajas del tercio este y litorales mediterráneos.

Además, habrá bancos de niebla y brumas matinales en el oeste de la vertiente atlántica y en zonas de la fachada oriental, valle del Ebro, este de La Mancha y principalmente en Baleares, donde serán más densas y persistentes. Por lo demás, el pronóstico no descarta que se registre alguna llovizna débil en el oeste de Alborán. Sin embargo, al final del día, la proximidad de un frente en el noroeste oscurecerá los cielos.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha indicado que las máximas estarán en ascenso en el tercio oeste y en descenso en el resto del país y en Canarias. Esta bajada de los valores será más intensa en litorales del Cantábrico oriental e interior de las islas canarias de mayor relieve, donde puede ser notable.

De manera paralela, las mínimas también estarán en descenso salvo en la fachada mediterránea, depresiones del noreste, este de la meseta, donde no se esperan cambios o incluso se prevé que se produzcan ascensos ligeros. En Baleares no habrá cambios significativos y sólo habrá heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica.

Al margen de ello, este jueves habrá viento flojo de dirección variable en el interior, tendiendo a sudoeste en Galicia, meseta norte y Cantábrico. Además, soplará moderado de oeste, rolando a componente sur en litorales de Galicia y flojo variable en los del Cantábrico.

A su vez, se registrará levante moderado en Alborán, del noreste en el resto del área sur mediterránea e intervalos de moderado en el área norte con predominio de la componente este. Asimismo, se darán intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el Estrecho y viento de componente norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas, cumbres y medianías de Canarias.