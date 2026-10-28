El tiempo para hoy en España, 28 de octubre de 2026

Archivo - Cielos despejados. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad marcará la jornada de este miércoles 28 de octubre con cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá chubascos localmente fuertes e Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana y descensos notables de la temperatura.

Los restos de un frente dejarán los cielos nubosos o cubiertos y algunas lloviznas en el tercio norte y en el litoral catalán, aunque tenderán a despejar. En Canarias, los cielos estarán nubosos o cubiertos aunque con tendencia a abrirse claros o a despejar y es probable que haya alguna precipitación ocasional en los interiores de las islas montañosas.

Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en el tercio norte peninsular y el Estrecho mientras la calima en Canarias empezará a remitir.

Las temperaturas máximas ascenderán en Galicia y la vertiente atlántica sur y bajarán en el tercio este, el Cantábrico oriental, el norte de Castilla y León y Baleares; los descensos serán localmente notables en el interior de la Comunidad Valenciana.

Las mínimas descenderán en el centro peninsular y el Cantábrico oriental, subirán en los litorales mediterráneos, Baleares y Melilla, y variarán poco en el resto. En Canarias, las temperaturas bajarán ligeramente; solo las máximas subirán ligeramente en la provincia occidental. Se esperan heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos.

Soplará un viento moderado del norte y nordeste en Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular, con intervalos fuertes en el Ampurdán. El viento será moderado del este y nordeste en los litorales de Galicia y, con intervalos fuertes, en los del Cantábrico. Se espera una tendencia a establecerse el levante moderado en Alborán y el Estrecho. En el resto, se espera viento flojo y con predominio de la componente este, cierzo moderado en el Ebro durante la primera mitad del día, y alisio moderado en Canarias tendiendo a flojo.