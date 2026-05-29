El tiempo para hoy en España, 29 de mayo de 2026

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 12 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El calor pondrá este viernes en aviso a once comunidades autónomas (CCAA), en un día en el que la capital de provincia con la máxima más alta será Zaragoza, que llegará a los 39ºC. Además, el pronóstico recoge algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo en la Cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por calor se registrarán en Córdoba y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Ávila; Toledo; Lleida y Tarragona; Badajoz; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja; y Valencia.

De cara a este viernes, AEMET señala que se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en el país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en Galicia y Cantábrico occidental, donde al principio del día predominarán los cielos nubosos, que dejarán bancos de niebla matinales dispersos, y en litorales del sur Peninsular, Ceuta y Melilla, donde habrá algunos intervalos nubosos y posibles brumas costeras. Asimismo, en el norte de las Islas Canarias habrá cielos nubosos.

Por la tarde, se espera la formación de nubes de evolución en montañas y zonas aledañas del centro y de la mitad norte peninsular, con algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo en la Cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET indica que las máximas descenderán en Canarias, nordeste de Cataluña, Galicia y de forma localmente notable en el Cantábrico; mientras que subirán en Baleares y sur y este peninsular. Por otro lado, predominarán los ascensos en las mínimas en la Península y Baleares, exceptuando Galicia, Cantábrico y Andalucía occidental, donde habrá también pocos cambios o descensos.

En este sentido, el organismo estatal especifica que se mantendrán los valores elevados para la época en la mayor parte del país, superando los 34-36ºC en el tercio nordeste peninsular, mitad sur de la vertiente atlántica, zonas de la fachada oriental e interior de Mallorca; incluso rebasando localmente los 38ºC en los valles del Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir. A su vez, se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20ºC, en puntos de la meseta Sur, depresiones del nordeste peninsular, litorales de la fachada oriental y en Baleares.

Por lo demás, el pronóstico indica que este viernes soplará moderado el levante en el Estrecho, el viento de norte en los litorales gallegos y el de oeste en los cantábricos. En el resto, habrá viento flojo en general y predominará la componente norte en Baleares y Galicia, la este en el tercio oriental peninsular y la oeste en el resto, con régimen de brisas en costas. En Canarias, se registrarán alisios con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.