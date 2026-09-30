Un frente atlántico dejará hoy nubes en toda la Península y aviso por lluvia en Navarra

Archivo - Turistas con paraguas por el centro de la ciudad durante la llegada de una nueva borrasca que trae polvo en suspensión. A 07 de abril del 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un frente atlántico dejará este miércoles cielos nubosos o cubiertos en toda la Península y avisos por precipitaciones en la Vertiente cantábrica de Navarra y el Pirineo navarro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

AEMET ha indicado que será una jornada marcada por la inestabilidad y por el paso de este frente atlántico. La nubosidad tenderá a disminuir de norte a sur. Aún así, el organismo estatal espera precipitaciones en la mitad noroeste, con acumulados significativos el Cantábrico oriental y, algo menos importantes, en Galicia y el oeste del Sistema Central.

De forma más aislada, también prevé chubascos en el interior este peninsular, con tormentas que podrán ser fuertes en el este de Castilla la Mancha e Ibérica sur. En Canarias, se registrarán cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el interior de las islas más montañosas, donde además se podría dar algún chubasco. A su vez, habrá brumas y bancos de niebla en el sureste, Baleares, Alborán, el Estrecho y en zonas altas del extremo norte.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha señalado que las máximas estarán en descenso en el noroeste, en ascenso en los extremos sureste y nordeste y sin cambios, salvo algún ascenso ligerom en el resto de la Península. En el otro extremo, las mínimas subirán en el centro peninsular y bajarán en el oeste. En las islas habrá pocos cambios.

Por lo demás, ha avanzado que se prevé viento moderado del sudeste en Baleares y en los litorales del Mediterráneo, con levante moderado en Alborán y el Estrecho. En el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia, el viento soplará de componente sur, moderado, sin descartar rachas muy fuertes en la cordillera Cantábrica y con tendencia a amainar y a rolar a noroeste en los litorales cantábricos. En Canarias tenderá a establecerse un alisio moderado.