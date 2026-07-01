El tiempo para hoy en España, 1 de julio de 2026

Archivo - Una mujer se abanica durante la ola de calor, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a puntos de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunidad de Madrid, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De hecho, zonas de Andalucía y Extremadura alcanzarán el nivel naranja. Además, habrá avisos por oleaje en Baleares, Cataluña y Galicia, y por viento, en Aragón.

En concreto, los avisos naranjas por calor se registrarán en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; y Badajoz y Cáceres. El resto de avisos por calor --los de nivel amarillo-- se encontrarán en Cádiz; Ávila; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Lleida y Tarragona; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste. Además, habrá avisos por olas en Menorca; Girona; y A Coruña; y por viento en Zaragoza.

AEMET señala que la influencia del anticiclón dejará este miércoles un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. La excepción estará en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles.

Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en zonas del centro y de la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en las sierras del sureste, el sistema Ibérico, los Pirineos o el interior de Mallorca. Mientras tanto, el pronóstico recoge intervalos nubosos en el norte de las islas canarias y cielos poco nubosos en el resto. Además, indica que es probable que haya brumas matinales en el Cantábrico y en Galicia.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal indica que las temperaturas subirán en la mitad sur y bajarán en la norte y en los archipiélagos. De este modo, se superarán los 36 a 38ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y los 38 a 40ºC en los valles del Tajo, del Guadalquivir y del Guadiana, donde se pueden alcanzar los 39 a 41ºC.

En esta jornada se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20ºC, en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. En Canarias las temperaturas bajarán y lo podrán hacer de forma notable en zonas puntuales.

Por lo demás, AEMET explica que el viento será de componente norte en la mitad norte, flojo en general y moderado en el litoral gallego, del este en los litorales mediterráneos y variable en el resto. Asimismo, habrá moderado de levante en el Estrecho, y de moderado a fuerte con rachas muy fuertes el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán. En Canarias se registrará alisio moderado, aunque podrá ir acompañado de rachas muy fuertes.