El tiempo para hoy en España, 1 de junio de 2026

Los termómetros de Sevilla marcan elevadas temperaturas para un mes de mayo. A 27 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España).Un potente anticiclón africano ha disparado las temperaturas en Sevilla, donde se esperan máximas de 37 °C entre miércoles y j - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El calor intenso y las altas temperaturas continuarán este lunes en buena parte de España, en una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y temperaturas elevadas para la época del año, con puntos de Andalucía en los que se rozarán los 40ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Madrid, Albacete, Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla estarán en riesgo (alerta amarilla) por altas temperaturas. En las provincias de Andalucía se alcanzarán en las horas centrales del día los 39ºC, mientras que en Madrid y Albacete se alcanzarán los 36ºC.

Por lo general, se prevé un lunes en el que reine la estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos de nubes altas. Únicamente en el norte de Canarias y de Galicia, área cantábrica, Alborán y Baleares se prevén intervalos de nubes bajas tendiendo en general a despejar, para cubrirse a últimas horas en Galicia debido a la llegada de un frente que podría dejar alguna precipitación débil y dispersa.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución en zonas del centro y este peninsular, con chubascos y tormentas en el Pirineo que podrían ser localmente fuertes en su parte oriental y que podrían afectar de forma aislada a otras montañas del nordeste. Probable formación de bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular así como de brumas costeras en Alborán y Baleares.

Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, Cantábrico, alto y medio Ebro, nordeste de la meseta Norte y norte de la Ibérica, con descensos en la mitad norte del Mediterráneo y golfo de Cádiz y con pocos cambios en el resto. Las temperaturas mínimas en general no experimentarán cambios, predominando los aumentos en Canarias y Extremadura y los descensos en el centro norte peninsular.

La Aemet advierte que se mantendrán los valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste, rebasando incluso los 38-40 en el Guadalquivir. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en regiones del centro y tercio sur peninsular así como del litoral mediterráneo.

Por último, soplará alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de componente norte rolando a oeste en litorales del oeste peninsular y de norte rolando a sur en Ampurdán. Viento flojo en el resto tendiendo a arreciar por la tarde, con predominio de las componentes sur y este en el Mediterráneo, la norte en el Cantábrico y la oeste en el resto.