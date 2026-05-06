El tiempo para hoy en España, 6 de mayo de 2026

Archivo - Turistas paseando por las calles de Palma, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La lluvia quedará acotada este miércoles al este peninsular, con avisos por ese motivo en Mallorca, Girona y en el noroeste de Murcia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto sucederá en un día marcado por una estabilización del tiempo en la mayor parte de la Península excepto por el extremo norte.

Allí se darán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, que es probable sean de nieve en el Pirineo y Cordillera Cantábrica por encima de 1.500 a 1.800 metros (m). De acuerdo con AEMET, habrá tormentas aisladas en el Pirineo oriental, Ibérica aragonesa y sierras del sureste.

Asimismo, el tiempo inestable también llegará a Baleares, donde se prevén chubascos que podrán ser puntualmente fuertes e ir acompañados de tormentas. Es más probable que estos se registren en Mallorca, asociados al ciclo diurno y tendiendo a despejar por la tarde. De manera paralela, se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte.

El pronóstico apunta a que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de tipo medio y alto en aumento en la mitad sur peninsular y el desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde en la mitad norte y extremo oriental.

En lo que respecta a Canarias, el organismo estatal espera cielos poco nubosos al sur y nubosos al norte, con el desarrollo de nubes de evolución dejando probables chubascos en las islas montañosas. Por otra parte, apunta a que podría haber bancos de niebla matinales en la meseta norte.

AEMET señala que este miércoles las máximas descenderán en los archipiélagos y en extremo nordeste de la Península, con pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los descensos, que serán ligeros en la mitad nordeste peninsular y ambos archipiélagos, con pocos cambios en el resto.

Por lo demás, explica que durante este miércoles soplará de intensidad moderada el cierzo en el Ebro, tramontana en Ampurdán con posibles intervalos de fuerte, de componente norte en Baleares y en los litorales atlánticos y del sureste peninsular, poniente en el Estrecho y Alborán y viento del oeste en el Cantábrico. En el resto habrá viento flojo de componente norte y, en Canarias, alisio moderado.