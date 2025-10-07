MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiempo anticiclónico y estable dominará en en todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas alcanzarán los 32º en Córdoba y los 31º en Jaén y los 30º en Cáceres, Ciudad Real, Huelva y Toledo.

Se prevé nubosidad baja matinal en interiores del cuadrante sudeste así como, de forma dispersa, en el área mediterránea; zonas donde son probables nieblas o bancos de niebla matinales que podrían ser densas en el este de la meseta Sur. Por la tarde se prevé la formación de nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que la aproximación de un frente atlántico podría dejar brumas o nieblas costeras en litorales del oeste de Galicia.

En Canarias predominarán cielos nubosos en los nortes, con una pequeña probabilidad de lluvias débiles y dispersas, y poco nuboso en el resto con probable calima ligera en altura en las islas orientales.

Las temperaturas máximas descenderán en el oeste de Galicia y localmente en puntos del suroeste peninsular, con aumentos de ligeros a moderados en el resto, localmente notables en interiores del Cantábrico oriental y del sureste peninsular. Pocos cambios en Canarias. Las mínimas aumentarán en el centro y mitad norte peninsular, de forma localmente notable en entornos de montaña y meseta Norte, con descensos en la mayor parte de regiones del Mediterráneo, Andalucía occidental y sur de Extremadura. Pocos cambios en el resto.

Soplará alisio en Canarias con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas. Tramontana moderada en Menorca y Ampurdán, y levante moderado en Alborán y, con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes, en el Estrecho; tendiendo en general a amainar. Vientos flojos en general en el resto, de componente este rolando a oeste en el Cantábrico, de sur en el Levante y variables tendiendo a establecerse la componente oeste en el resto.