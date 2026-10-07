El tiempo para hoy en España, 7 de octubre de 2026

Dos personas con paraguas - JCYL

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas mantienen este miércoles 7 de octubre en riesgo a gran parte del país, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Aragón, estará en aviso amarillo por ambos fenómenos Huesca; en Castilla y León, Burgos estará en riesgo por lluvias; en Cataluña, Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Además, las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya estarán en riesgo por lluvias y tormentas y Álava por precipitaciones; Asturias estará en riesgo importante por tormentas y naranja por lluvias; Baleares estará en riesgo por lluvias y tormentas que será importante en el caso de Mallorca; Cantabria estará en riesgo por lluvias, tormentas y olas; y Navarra estarán en riesgo por lluvias y tormentas.

Este miércoles se prevé una situación inestable con una vaguada afectando a todo el territorio y un aporte de humedad en el extremo norte peninsular.

En la Península y Baleares se espera un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, más abundantes en el extremo norte y Baleares. Es probable que sean fuertes con acumulados significativos en el Cantábrico y norte de Galicia.

Asimismo, se esperan intensidades fuertes, incluso localmente muy fuertes, con tormenta y ocasionalmente granizo en regiones del tercio nordeste peninsular y Baleares. En el resto de la Península serán menos intensas y abundantes, con una tendencia a quedar poco nuboso por el oeste y sur, aunque de madrugada todavía se esperan chubascos y tormentas fuertes en el sudeste que también podrían ir con granizo.

En Canarias, el acercamiento de la vaguada dejará un predominio de cielos nubosos con chubascos y tormentas, que se esperan localmente fuertes y con acumulados significativos en las islas montañosas.

Este miércoles hay probabilidad de brumas y nieblas matinales en amplias zonas de la Península y Baleares, más persistentes en las montañas de la mitad norte.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada en la mitad norte peninsular; que en el Cantábrico podrían ser incluso notables, mientras que en los litorales mediterráneos no se esperan cambios. Las mínimas, en descenso prácticamente generalizado. Con este descenso se espera alguna helada débil en Pirineos.

En cuanto al viento, predominará el viento de componentes oeste y norte en la Península, salvo en la fachada oriental donde, al igual que en Baleares, lo hará el de componentes oeste y sur. Se prevé moderado en Baleares y en litorales, con probables intervalos fuertes en los de Galicia y el Cantábrico; y viento flojo en el interior. En Canarias soplará un alisio moderado.