El tiempo para hoy en España, 7 de septiembre de 2026

Un hombre con sombrero y abanico durante una jornada de intenso calor. A 03 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época y pondrán en aviso por calor a diez comunidades autónomas, llegando a alcanzarse los 40 grados en el entorno del Guadalquivir. En el extremo contrario, el Cantábrico oriental registrará descensos notables e incluso extraordinarios, de más de diez grados, en las temperaturas máximas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, serán Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana las regiones en aviso por calor, con avisos amarillos en todas ellas a excepción de Andalucía y Cataluña, donde estará activo el aviso naranja en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Lleida.

Los termómetros superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos. Entre las capitales de provincia, destacan los 41 grados previstos en Córdoba, los 40 de Jaén, Sevilla y Zaragoza, y los 39 de Badajoz, Granada y Lleida. Madrid alcanzará los 36 grados. No obstante, las máximas descenderán también en el bajo Ebro, Cataluña y Menorca, además del Cantábrico oriental. Subirán en Canarias, Alborán y el interior este peninsular.

En cuanto a las mínimas, bajarán en la mitad norte peninsular y variarán poco en el resto. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur y el nordeste peninsular, y por encima de los 25 grados en los litorales mediterráneos y Canarias.

Se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Únicamente el área cantábrica y el norte de Galicia presentarán cielos nubosos o cubiertos, con baja probabilidad de alguna llovizna. Se esperan además intervalos de nubosidad baja en otras regiones del norte peninsular, el Estrecho y Alborán, y por la tarde nubes de evolución en regiones del centro, sur y este, principalmente en montaña.

Asimismo, son probables los bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico, y brumas costeras en el Estrecho y Alborán. Continuará la entrada de calima en Canarias y, en menor medida, en el suroeste peninsular.

En cuanto al viento, en Canarias soplará el alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. En la Península predominará el viento flojo de componente oeste, del norte en el Cantábrico y de levante en el Estrecho y el Mediterráneo.