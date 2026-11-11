TikTok asegura que trabajará con la AEPD y todas las autoridades competentes ante los presuntos casos de abuso infantil

Archivo - Móvil con imagen de la red social TikTok. Archivo. - UGR - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red social TikTok ha asegurado que trabajará "estrechamente" con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y con "todas las autoridades competentes, después de que el organism haya solicitado información a la compañía tras la denuncia de Maldita.es denunciara la difusión de presuntos casos de abuso sexual infantil. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado ha anunciado que se investigarán los hechos tras la denuncia presentad apor Maldita.es.

"Tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) cuando ha correspondido", ha asegurado a Europa Press un portavoz de la compañía.

En este sentido, subrayan que el contenido sexualmente explícito con menores (CSAM por sus siglas en inglés) está "categóricamente prohibido" en la plataforma y que despliegan tecnologías de detección avanzadas junto con un equipo dedicado a la seguridad infantil para identificar y eliminar este contenido "de forma contundente".

"Dado que los actores malintencionados adaptan continuamente sus tácticas, trabajamos incansablemente para mejorar nuestras medidas de protección. Una respuesta colectiva es vital, y trabajaremos estrechamente con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD por sus siglas en español) y todas las autoridades competentes", añaden.

La AEPD ha avanzado este miércoles que ordenará el bloqueo de los enlaces y contenidos de TikTok que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores, una vez analizados dichos contenidos y la información solicitada a la plataforma, tras la investigación de Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la red social.

Según señala el organismo, ha decidido tomar estas medidas con independencia de la respuesta a la comunicación formal que ha recibido por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en la que solicita a este organismo la realización de una serie de actuaciones.

En todo caso, ha recordado que es la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) la autoridad de control administrativa responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma, ya que TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa.

Por su parte, la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, ha firmado este miércoles un decreto en el que designa a la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, investigar posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que hubieran podido perpetrarse en la red social TikTok.

El pasado lunes, Maldita.es publicó una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil explícito. De ellos, ha denunciado a la plataforma una muestra de 50 como contenido ilegal, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones y más de 148.000 'me gusta'.

Según la organización, TikTok solo ha borrado cinco de esos vídeos (el 10%) y ha bloqueado otros 13 (el 26%) únicamente en España. En el 6% de los casos no ha dado respuesta y en el 58% restante ha considerado que no infringen ni la ley ni sus normas, aunque más de la mitad de estos últimos fueron retirados en las 72 horas posteriores a las denuncias. Pasado ese plazo, el 38% de las cuentas denunciadas seguía activo.

TikTok, por su parte, aseguró que mantener su plataforma como un entorno seguro para los usuarios representa su "máxima prioridad" y acusó a 'Maldita' de negarse a compartir íntegramente sus hallazgos sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, lo que les impide retirar este contenido.