Tolón defiende que la IA debe "ayudar al profesorado, nunca desplazarlo" y pide proteger el criterio de los alumnos

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante la la presentación del 'Libro blanco de Educación e Inteligencia Artificial', elaborado por la Fundación Avanza y celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. - EDUCACIÓN

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido este miércoles que la Inteligencia Artificial (IA) debe servir para "ayudar al profesorado, nunca desplazarlo", al tiempo que ha subrayado la necesidad de que los estudiantes aprendan a emplear la tecnología "sin renunciar a su propio criterio".

"Necesitamos estudiantes capaces de razonar por sí mismos, de conversar y contrastar ideas, de desarrollar su creatividad y de comprobar la fiabilidad de la información que reciben", ha afirmado Tolón, según ha transmitido el Ministerio en un comunicado.

Así, la ministra ha puesto como meta el lograr que los jóvenes "sepan utilizar la tecnología, sin renunciar a su criterio propio", durante la presentación del 'Libro blanco de Educación e Inteligencia Artificial', elaborado por la Fundación Avanza y celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

"Ningún algoritmo puede sustituir la relación que se establece entre un profesor y sus alumnos, ninguna máquina puede remplazar la capacidad de acompañar, de despertar una vocación, de detectar una dificultad o de transmitir confianza a quien más lo necesita", ha aseverado.

En este sentido, ha puntualizado que la IA debe orientarse a facilitar que los profesionales de la enseñanza puedan "disponer de mejores recursos y dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante, enseñar y atender a sus estudiantes".

ADAPTACIÓN SEGÚN LA EDAD

Tolón ha incidido en que la incorporación de herramientas tecnológicas debe realizarse respetando los procesos madurativos del alumnado y con objetivos pedagógicos definidos en cada etapa formativa. En este sentido, ha advertido de que "no se puede pedir lo mismo a un niño que comienza a descubrir el mundo que a un adolescente que está construyendo su autonomía intelectual".

Finalmente, Tolón ha instado a preparar a las nuevas generaciones para que "no dependan de la Inteligencia Artificial, sino que aprendan a comprenderla, utilizarla y gobernarla", garantizando en todo momento la igualdad de oportunidades a través de la escuela pública.

"Una sociedad democrática necesita personas capaces de distinguir los hechos de las manipulaciones, de contrastar informaciones y de tomar decisiones libres y fundamentales. La educación tiene una responsabilidad extraordinaria ante esta transformación", ha finalizado.