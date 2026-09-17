Las tormentas torrenciales de últimas horas en Levante son "normales" para la época y la zona, según meteorólogos

Un árbol caído en la calle de Valencia debido a las fuertes lluvias de la pasada noche, a 17 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas torrenciales que se han producido en las últimas horas en el Levante español han tenido "varios ingredientes", como una vaguada y un Mediterráneo caliente, y son "normales" para la época y la zona, según han señalado expertos de Eltiempo.es y Meteored. Por ejemplo, estas precipitaciones han dejado 81 litros por metro cuadrado (l/m2) en la ciudad de Valencia, cuyos bomberos municipales han atendido 250 servicios a lo largo de la noche. En Barcelona, los bomberos municipales gestionaron 158 servicios. Ayer, la Generalitat envió un ES-Alert a diversas comarcas donde llovió intensamente.

En concreto, la responsable del departamento meteorológico de Eltiempo.es, Mar Gómez, ha explicado en declaraciones a Europa Press que "meteorológicamente han coincidido varios ingredientes" en las tormentas torrenciales de este miércoles y esta madrugada. Por un lado, se ha registrado una vaguada con aire más frío en altura así como el paso de un frente, lo que ha aumentado mucho la inestabilidad.

Por otro, había una atmósfera muy húmeda en superficie y un Mediterráneo "todavía muy cálido, capaz de suministrar grandes cantidades de vapor de agua". Cuando ese aire cálido y húmedo asciende con fuerza, se desarrollan tormentas que pueden descargar de forma torrencial. Por otra parte, la experta también ha apuntado a que en estos episodios son "muy importantes" las convergencias locales de viento, dado que pueden mantener las tormentas regenerándose sobre una misma zona.

Según ha precisado, este tipo de fenómenos no siempre tienen lugar en la Comunidad Valencia, sino que también se registran en muchas otras zonas del Mediterráneo español: Cataluña, Baleares, Murcia o Andalucía también pueden sufrir episodios muy severos. Aún así, sí que ha remarcado que la Comuniidad Valenciana reúne unas condiciones geográficas y meteorológicas especialmente favorables para que se den lluvias torrenciales.

"Tenemos un Mediterráneo muy cerca que actúa como gran fuente de humedad, especialmente a finales del verano y durante el otoño, cuando el agua todavía conserva mucho calor. Si además soplan vientos de levante, ese aire húmedo entra directamente desde el mar hacia tierra. Y ahí aparece otro ingrediente fundamental: la orografía Las montañas cercanas a la costa obligan a ese aire a ascender, favoreciendo la formación y persistencia de las precipitaciones. Los estudios climatológicos sitúan precisamente el golfo de Valencia entre las zonas del Mediterráneo con mayor frecuencia de episodios de lluvia intensa", ha indicado.

"UNA SITUACIÓN CLÁSICA"

El climatólogo de Meteored España Samuel Biener ha descrito las lluvias torrenciales de las últimas horas como "una situación clásica de lluvias muy fuertes, localmente torrenciales, en las comunidades mediterráneas". En declaraciones a Europa Press, ha indicado que hay una vaguada de aire frío en altura y además vientos de levante muy cálidos y cargados de humedad que arrancan de un Mediterráneo todavía a 28ºC, lo que aporta "gasolina de primera" para que las tormentas sean más extremas.

Según ha explicado, esta mezcla de factores está dando lugar a núcleos tormentosos organizados, con lluvias muy fuertes o localmente torrenciales, vendavales y granizadas. Aun así, ha precisado que este episodio entra dentro de la normalidad de septiembre en la cuenca mediterránea. "Quizá lo más distintivo es que hay más energía que otros años debido a las altas temperaturas del Mediterráneo. Eso hace que fenómenos que ya son extremos en esta época puedan serlo aún más, aunque la situación en sí es normal para estas fechas", ha apuntado.

Si bien ha indicado que la Comunidad Valenciana "suele ser una de las regiones más golpeadas" por este tipo de fenómenos, ha señalado que también se han registrado lluvias muy fuertes o torrenciales en Cataluña y que además en estos momentos hay un aviso rojo en el Campo de Cartagena por el mismo fenómeno, y en las próximas horas también hay riesgo en Baleares.

"En situaciones de vaguada, la inestabilidad puede ser más generalizada que con una dana, que suele afectar más a una región concreta. Históricamente, los grandes diluvios en España asociados a vaguadas y danas se han producido en la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, la Región de Murcia y Andalucía. De hecho, ahí se concentran los principales récords de lluvia acumulada en 12 y 24 horas en España", ha explicado.