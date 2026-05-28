Torres sobre Cuelgamuros: "Hoy es un lugar para visitar y recordar lo que fue, no repetirlo, como se hace en Auschwitz"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado este jueves la resignificación del Valle de los Cuelgamuros, anteriormente denominado 'Valle de los Caídos'. "Hoy Cuelgamuros es un lugar para visitar y recordar lo que fue, no repetirlo, como se hace en los campos de concentración de Mauthausen, en el de Auschwitz, en distintos lugares de Europa", ha afirmado.

Así se ha expresado Torres durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde también ha defendido que el Valle de los Cuelgamuros "tiene que abrirse a la sociedad" y su resignificación "para tener ahí un centro de musealización y que la gente recuerde y sepa que aquello fue un campo hecho por mano republicanas y también presas, donde hay 33.000 cuerpos aún ahí, con distintas cajas".

A su juicio, "ahí no hay concordia" ya que mientras "las cajas" del bando vencedor son "individuales y con nombre", las del bando vencido contienen "12 cuerpos en una misma caja y con el nombre del pueblo". "No se sabe quién está en su interior", ha manifestado.

En este sentido, Ángel Víctor Torres ha declarado que "una de las cosas más hermosas" que tiene su Ministerio "es poder llamar a los familiares y decirles": "Hemos encontrado, reconocido y les vamos a entregar los restos de su abuelo, de su padre".

Finalmente, el ministro de Política Territorial ha rechazado que eso sea tirar el dinero. "Por tanto, 36 cajas en el Valle de Cualgamuros, 458 recuperadas y 25 personas a las que le hemos dicho que ahí estaba su familiar. Es poco. Claro, hace 90 años de esto", ha concluido.