El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha trasladado este sábado su pésame por las 14 personas migrantes fallecidas en el cayuco llegado a la isla de El Hierro ayer y ha transmitido sus deseos de recuperación a los heridos.

"No suben por diversión a una patera o cayuco: lo hacen por desesperación", ha trasladado el ministro en un mensaje publicado en X, recogido por Europa Press.

Ángel Víctor Torres ha lamentado que las previsiones sobre el suceso terminaran siendo "más dramáticas", tras confirmarse durante la pasada noche la cifra final de 14 víctimas mortales frente a la estimación inicial de entre 10 y 12 fallecidos.