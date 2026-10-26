Un total de 12 personas han fallecido en siniestros de tráfico este fin de semana, tres de ellas motoristas

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). Tráfico pone en marcha una nueva Operación Especial con motivo de la festividad nacional del 15 de agosto, que comienza a las 15:00 horas de este viernes 14 y se - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce personas han fallecido en los once siniestros mortales de tráfico registrados durante este fin de semana en las carreteras españolas, de las que tres víctimas eran motoristas, dos ciclistas y un peatón. En lo que va de año han perdido la vida en accidentes 878 personas.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), diez de los siniestros han ocurrido en vías convencionales y uno en autopista o autovía. Además, entre los siniestros ha habido cinco colisiones, dos salidas de vía y un atropello a peatón.

Este fin de semana la siniestralidad ha tenido lugar en Vila-Real (Castellón), Priego de Córdoba (Córdoba), Maçanet de la Selva y Porqueres (Girona), Hontoba (Guadalajara), Jaén (Jaén), Alcorcón (Madrid), Alhaurín el Grande (Málaga), Molina de Segura (Murcia), Corvera de Asturias (Asturias) y Alcañiz (Teruel).

Tráfico ha detallado que la jornada más trágica ha sido la del domingo, cuando han perdido la vida siete personas en seis siniestros. Le sigue el sábado con tres fallecidos y el viernes con dos muertes.

El domingo por la tarde se produjo también un accidente entre un turismo y un autobús en Fogars de Montclús (Barcelona), que dejó más de 80 heridos. Este lunes el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hecho una nueva actualización del balance de heridos: 7 en estado grave, 31 menos graves y 49 heridos leves.