Un total de 12,2 millones de espectadores siguieron los actos del Papa por televisión un 26% de la población

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12,2 millones de espectadores únicos, un 26% de la población española, han seguido por televisión las retransmisiones especiales realizadas por los medios de comunicación para cubrir el viaje pastoral de León XIV durante el fin de semana.

El acto que tuvo un mayor seguimiento por parte de la audiencia fue la Vigilia con los jóvenes en la plaza de Lima de Madrid, especialmente entre las 20.35 y las 22.37 horas coincidiendo con la presencia del Pontífice, según la catalogación de Fifty5Blue recogida por Barlovento Comunicación.

La segunda emisión más vista fue la realizada entre las 17.28 y las 19.51 horas de este domingo, 7 de junio, coincidiendo con la previa y el encuentro 'Tejer redes' con el mundo de la cultura, presidido por el Papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid, con la participación Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín, entre otros.

Y el tercer espacio más seguido público fue la llegada a Madrid del Pontífice y su visita al Palacio Real el sábado, entre las 10 y las 14.05 horas.

DESPLIEGUE TÉCNICO Y HUMANO PARA LA COBERTURA

Los distintos medios de comunicación están realizando una cobertura especial con motivo de la primera visita oficial del Pontífice para lo que han destinado un gran despliegue técnico y humano.

La Corporación de RTVE ha preparado un dispositivo para ofrecer todos los actos previstos a través de La 1, Canal 24 horas, RTVE Play, Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España, con una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal.

En el caso de RTVE, que participa en la producción de la señal institucional, cuenta con más de 400 profesionales y un despliegue de medios que incluye 17 unidades móviles, cinco estudios, una Cámara Car, un helicóptero, moto y varios drones. Un total de 170 cámaras con más de 100 km de cableado, y cerca de 70 cámaras especiales.

Además de la cobertura en los Telediarios por parte de los Servicios Informativos, los programas 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas lenguas' y 'DCorazón' le están dedicando una atención destacada con equipos sobre el terreno y reporteros en la calle.

Por su parte, la cadena COPE y el canal de televisión TRECE están haciendo el mayor despliegue de toda su historia con más de medio centenar de profesionales, más de 70 horas de programación especial a lo largo de los siete días del viaje sumados a nuevos formatos y una oferta digital sin precedentes.

Sus comunicadores recorrerán 3.000 kilómetros en una semana y emitirán desde más de 20 puntos distribuidos por las ciudades en las que estará León XIV. Entre las ediciones especiales de COPE destacan las de 'La Mañana fin de semana' con Fernando de Haro; 'Agropopular' con César Lumbreras y 'Fin de semana' con Cristina López Schlichting.

Durante los días que dure la visita del Pontífice, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera en 'Herrera en COPE', Pilar García de la Granja en 'Mediodía COPE', Pilar García Muñiz en 'La Tarde de COPE' y Ángel Expósito en 'La Linterna' emitirán sus programas desde Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife. Además, Eva Fernández, la corresponsal de COPE y TRECE en el Vaticano, viajará con el Papa y tendrá acceso a información exclusiva.

TRECE está ofreciendo programas informativos especiales en directo de los actos más significativos con José Luis Pérez, Raquel Caldas e Irene Pozo a la cabeza, según ha avanzado Ábside Media.

Antena 3 Noticias ha emitido el domingo un 'Especial Visita del Papa a España: León XIV en Madrid', con la celebración de la misa en la Plaza de Cibeles, así como la posterior procesión del Corpus Christi. La cadena está siguiendo además a través de sus informativos los actos y Antena 3 Noticias también se está volcando en el ámbito digital, con la emisión del podcast '3x3N' el jueves y la novedad de una cobertura a través de TikTok en la jornada del domingo. laSexta también dará cuenta de todo en sus ediciones de informativos.

Desde Onda Cero se han realizado conexiones en directos puntales en todos los programas y espacios informativos. El dispositivo cuenta con la redacción central de los servios informativos y las redacciones de Cataluña y Canarias.

Por su parte, Informativos Telecinco, Noticias Cuatro y los programas de actualidad de ambas cadenas de Mediaset España están siguiendo los principales actos de la agenda del Pontífice con información en directo, reportajes, entrevistas y análisis, mientras que Mediaset Infinity ofrecerá un canal especial con señal en directo de todos sus actos públicos.

Además, Informativos Telecinco, Noticias Cuatro y los programas de actualidad de ambas cadenas como 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' o 'Vamos a ver' tienen previsto coberturas los principales actos del Pontífice con conexiones en directo, reportajes, análisis y equipos desplazados en Madrid, Barcelona y Canarias. Entre los rostros de Mediaset que contarán todo lo que ocurra destacan Patricia Pardo, Christian Gálvez y Carlos Franganillo.

La cobertura de la SER, avanzada a Europa Press, ha incluído programas especiales con motivo de la llegada y los actos en Madrid y tiene previsto retransmitir desde Barcelona un nuevo especial copresentado por Pablo Tallón y la directora de 'Aquí Catalunya', Marina Fernández Torné, coincidiendo con la visita del Papa a la Sagrada Familia y a Brians. Los programas especiales y uno transversal el lunes 8 con la visita del Papa al Congreso se ofrecerán también en vídeo.

En el caso de 'El País', cerca de 30 redactores y fotógrafos participarán en la cobertura, que incluye directos diarios durante toda la visita, especiales, videoanálisis y crónicas de autor. El corresponsal del diario de PRISA en Roma, Íñigo Domínguez, ha viajado con León XIV y se desplazará con la comitiva papal a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

El seguimiento está abarcando distintos ejes temáticos, de la relación del Pontífice con el Gobierno de Pedro Sánchez y con la jerarquía católica en España a los desafíos de la Iglesia, como la migración, la inteligencia artificial y los tecnoligarcas, la relación con la sociedad civil o qué hacer con las víctimas de los abusos. Además, publicará una encuesta de 40dB sobre la visita de Robert Prevost sobre el clima de espiritualidad que envuelve la visita.