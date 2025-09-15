Un total de 14 personas murieron este fin de semana en las carreteras, entre ellas, 4 motoristas y un peatón

Vehículos en la carretera A-4 durante la operación retorno del verano, a 31 de agosto de 2025, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) espera cinco millones de desplazamientos en el último dispositivo especial de tráfico del verano que a - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 personas han muerto este fin de semana en 12 siniestros de tráfico en las carreteras españolas. Entre las víctimas ha habido cuatro motoristas y un peatón.

Según datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, ocho de los siniestros han tenido lugar en vías convencionales y cuatro en autopista o autovía. Este fin de semana ha habido ocho salidas de la vía, tres colisiones y un atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Hornachos (Badajoz), Puerto Real (Cádiz), Cerceda y O Pino (A Coruña), Iznalloz (Granada), Moguer (Huelva), Collado Villalba (Madrid), Estepona y Riogordo (Málaga), Sarreaus (Ourense), Suances (Cantabria) y Llíria (Valencia).

En el acumulado anual hasta el 14 de septiembre se llevan contabilizados 809 fallecidos en las carreteras de España, 63 en lo que va de septiembre.