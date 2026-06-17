Un total de 15 países adoptan la Declaración de Mombasa para combatir la pesca ilegal

Archivo - El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, durante la visita el puerto pesquero de Conil de la Frontera, a 3 de julio de 2025 en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 países han respaldado este miércoles la Declaración de Mombasa, con la que se han comprometido a promover la transparencia en la pesca mundial y a reforzar los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, según ha informado la Coalición para la Transparencia Pesquera.

Lo han hecho en la onceava conferencia Nuestro Océano, organizada en Mombasa (Kenia). Por el momento, han firmado Bélgica, Camerún, Chile, la República Dominicana, Francia (en nombre de sus territorios de ultramar), Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, la República del Congo, Somalia y Corea del Sur.

De acuerdo con la organización, el texto es un llamamiento a la acción de los países costeros y de abanderamiento en materia de transparencia pesquera, con especial énfasis en mejorar la recopilación y difusión de información sobre los buques y facilitar un mejor acceso a los datos pesqueros. Además, busca impulsar la Carta Mundial para la Transparencia Pesquera, que describe diez principios políticos de bajo o ningún coste que los gobiernos pueden adoptar a nivel mundial, tanto en la legislación como en la práctica.

Mediante esta Declaración, los países signatarios se comprometen a impulsar reformas concretas en materia de transparencia, que incluyen la modernización de los registros de buques, la publicación de las autorizaciones de pesca y el fortalecimiento del intercambio de información para apoyar la aplicación de la ley y la rendición de cuentas en todos los sectores pesqueros. Con la firma de estos primeros 15 países, se da inicio a una campaña para que otras naciones se sumen a la iniciativa antes de la próxima Conferencia Nuestro Océano en 2027.

La organización ha recalcado que el texto responde a "desafíos" como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que "amenaza" los medios de subsistencia de las comunidades costeras, los pescadores artesanales y las economías que dependen de la fauna marina; así como a la seguridad alimentaria y la salud a largo plazo de los ecosistemas oceánicos.

"La Declaración de Mombasa responde a estos desafíos promoviendo medidas prácticas de transparencia, tal como se describe en la Carta Mundial, para mejorar el acceso a la información sobre la propiedad de los buques, las licencias y la actividad pesquera; fortaleciendo la rendición de cuentas; y permitiendo una gestión más sostenible y equitativa de los recursos marinos", ha recalcado.