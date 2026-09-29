Un total de 213 menores migrantes han sido trasladados desde Ceuta a la Península, bien a centros o con sus familias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 213 menores migrantes han sido trasladados desde Ceuta a la Península desde principios de agosto, de ellos, 144 a centros y 69 reagrupados con sus familias, según los datos actualizados este martes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, ha indicado que se han enviado a la oficina de extranjería y a la embajada de Marruecos ocho expedientes para la reagrupación familiar de menores en Marruecos. También ha apuntado que se han tramitado 594 solicitudes de identificación de edad, de las que se han determinado 554 como menores.

Por otro lado, en cuanto a los mayores de edad, Torres ha señalado que se han realizado 3.220 triajes, "casi 700 más en estos siete días" y que han regresado "8.243 personas desde el 10 de agosto" de los cuales "449 son expulsiones y 7.794 son retornos".

"La mayoría no tiene derecho a la protección internacional y por tanto van a ser devueltos", ha comentado, al tiempo que ha añadido que "la apertura de nuevos espacios no lleva consigo una disminución de los que retornan".

En este sentido, ha puesto de relieve que este fin de semana han habilitado "63 nuevas plazas" para mujeres en la Hípica, en cordinación con el Ministerio de Igualdad, y ha anunciado que, en los próximos días, habilitarán otras "450 plazas" para mujeres en Caballería.

Asimismo, ha celebrado como un "éxito" el operativo llevado a cabo este martes para desplazar a los migrantes que se encontraban en la Playa Benítez a la infraestructura de Loma Colmenar. "En estos momentos la Playa de Benítez está vacía y está limpia tras el trabajo también que hemos hecho junto a la Ciudad Autónoma. Y por tanto también felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha subrayado.

Entre otros datos de Ceuta, el ministro ha remarcado que a día de hoy hay un 89% de asistencia a las clases y que 14 personas migrantes ocupan camas de hospital. Por otro lado, ha destacado que han aprobado 1,3 millones de euros para cinco entidades que trabajan con mujeres.