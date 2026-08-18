Un total de 40 estaciones de AEMET registraron el lunes más de 40ºC y Cabo de Gata (Almería) tuvo 83,9 km/h de viento

Archivo - Vecinos y visitantes de Málaga bajo los efectos de la segunda ola de calor. A 6 de julio de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registraron este lunes más de 40ºC, con una máxima de 43,1ºC. Además, la racha de viento más importante tuvo lugar en Cabo de Gata (Almería), de 83,9 kilómetros por hora (km/h). Estas son las principales conclusiones del resumen de fenómenos significativos registrados el 17 de agosto en los observatorios del organismo estatal, según el portavoz de AEMET, José Luis Camacho.

Según Camacho, el fenómeno más destacable de este lunes fue el repunte importante de las temperaturas máximas, después de "un breve respiro". Durante esta jornada, se registraron temperaturas superiores a los 40ºC en las provincias de Córdoba, Badajoz, Jaén, Cáceres, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Pontevedra, Sevilla y Salamanca.

La máxima estuvo en Montoro (Córdoba), donde se llegó a los 43,1ºC. Después estuvo Badajoz Universidad, con 42,4ºC. Del calor de ayer solo se salvaron la cornisa Cantábrica, el litoral del Golfo de Cádiz y zonas montañosas aisladas. Mientras tanto, se han continuado registrando noches tropicales en gran parte del litoral mediterráneo e interior de la mitad sur, con noches tórridas en puntos del litoral. En este sentido, destacan los 27,4ºC de mínima en Barcelona-Drassanes.

El portavoz de AEMET ha indicado que las precipitaciones en forma de chubascos fueron muy poco relevantes, con una máxima que llegó a los 9,6 litros por metro cuadrado (l/m2) en Fontmartina en el macizo del Montseny en Barcelona.

Por último, en lo que se refiere al viento, Camacho ha apuntado a que los valores más elevados se registraron en las cumbre de Sierra Nevada, Canarias, Badajoz o en los cabos de las costas mediterráneas o atlánticas. Al margen de los 83,9 km/h de Cabo de Gata (Almería), también destacan los 69,5 km/h de racha en las cumbres de Sierra Nevada.