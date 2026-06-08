Un total de trece personas fallecen este fin de semana en la carreteras en once siniestros mortales

Archivo - Circulación en la autovía A5 durante el primer día de operación salida por Navidad, a 23 de diciembre de 2022, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha hoy el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigil - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece personas han fallecido este fin de semana en las carreteras españolas a causa de once siniestros mortales, según el balance de siniestros mortales entre las 15.00 horas del viernes y las 24.00 del domingo, 7 de junio, de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De los 13 fallecidos, seis eran usuarios vulnerables (cinco motoristas y un peatón), y ocho fallecieron el sábado, mientras que el domingo se saldó con tres víctimas y el viernes con dos fallecidos.

De los siniestros mortales, seis tuvieron lugar el sábado, tres el domingo y dos el viernes. Además, diez de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido 6 salidas de la vía, 3 colisiones, 1 vuelco y 1 atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en El Ejido (Almería), Santo Domingo de las Posadas (Ávila), Martorell (Barcelona), Moraleda de Zafayona y Pinos Puente (Granada), Galápagos (Guadalajara), Riego de la Vega (León), Fuente Álamo de Murcia (Murcia), Ponte Caldelas (Pontevedra) Pinilla del Campo (Soria) y Villalán de Campos (Valladolid).

El balance de la DGT también ofrece el acumulado anual hasta este domingo, 7 de junio, en el que se llevan contabilizados un total de 405 fallecidos. En siete días de junio, ya han fallecido 45 personas en siniestros de tráfico en vías interurbanas. El año pasado se contabilizaron un total de 91 fallecidos y en 2024 la cifra alcanzó los 103.