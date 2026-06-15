Un total de trece personas murieron este fin de semana en la carreteras, entre ellos 4 motoristas y 2 peatones

Archivo - Decenas de vehículos durante la operación retorno del puente de mayo, en la A-4, a 3 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico espera 1.180.000 desplazamientos por carretera en la Comunidad de Madrid y sitúa los momen
Archivo - Decenas de vehículos durante la operación retorno del puente de mayo, en la A-4, a 3 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico espera 1.180.000 desplazamientos por carretera en la Comunidad de Madrid y sitúa los momen - Diego Radamés - Europa Press - Archivo
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 15 junio 2026 11:51
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MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de trece personas han fallecido este fin de semana en las carreteras españolas a causa de trece siniestros mortales, según el balance de siniestros mortales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De los trece fallecidos este fin de semana, siete eran usuarios vulnerables: cuatro motoristas, dos peatones y un ciclista).

Por tipo de vía, once de los siniestros han ocurrido en carreteras secundarias y dos en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido ocho salidas de la vía, cuatro colisiones y un atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Villajoyosa (Alicante), Torremejía y Villanueva de la Serena (Badajoz), Sant Antoni de Portmany (Baleares), Caudiel (Castellón), Mondoñedo (Lugo), Vilardevós (Ourense), Barro y Redondela (Pontevedra), Lora del Río y Osuna (Sevilla), Calera y Chozas (Toledo) y Montroy (Valencia).

En el acumulado anual hasta el 14 de junio se llevan contabilizados 436 fallecidos, 76 en la primera quincena de junio.

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