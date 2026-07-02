El Tour de Francia 2026 llega a RTVE el sábado con el 'Grand Départ' en Barcelona, con tres etapas en Cataluña

Varios carteles y señalización, con motivo de las próximas etapas del Tour de France 2026, en la Sagrada Familia, a 1 de julio de 2026, en Barcelona, Cataluna (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

RTVE se volverá a convertir este sábado en la "ventana de referencia para seguir en directo" el Tour de Francia, que tendrá el 'Grand Départ' en Barcelona y sus tres primeras etapas en España, según ha recordado este jueves la cadena. Todos sus canales harán una amplia cobertura con retransmisiones en directo, análisis, entrevistas y el seguimiento informativo diario.

En concreto, la ceremonia inaugural del Tour tendrá lugar en Barcelona este jueves 2 de julio a partir de las 18:30 horas y podrá seguirse en directo en La 2Cat y en RTVE Play. Tras eso, las tres primeras etapas de la carrera serán una contrarreloj por equipos de casi 20 kilómetros; Tarragona - Barcelona con final en Montjuic; y salida en Granollers rumbo a Les Angles, en los Pirineos.

El Tour 2026 recorrerá 3.333 kilómetros repartidos en 21 etapas hasta su llegada a París el 26 de julio. En especial, RTVE ha destacado la dos con llegada a Alpe d'Huez (19ª y 20ª etapa, esta última considerada la etapa reina con más de 5.600 metros desnivel acumulado).

En ella, Tadej Pogacar buscará su quinto maillot amarillo en otro duelo vibrante ante Jonas Vingegaard, a quienes se añaden otros nombres importantes que lucharán por el podio como Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Florian Lipowitz, Isaac del Toroo o Paul Seixas.

Televisión Española comenzará las retransmisiones del Tour este sábado a las 18:15 horas en La 1. Otro año más, Carlos de Andrés volverá a a estar al frente de las narraciones de la carrera junto a Pedro Delgado, la pareja televisiva de referencia en el ciclismo y que este año afronta su 26º Tour.

Ambos contarán con las opiniones de los protagonistas al final de cada etapa, y con las aportaciones de Josué Elena, enviado especial de los Servicios Informativos para los Telediarios y el Canal 24 horas. Según ha especificado RTVE, los finales de etapa "más emocionantes" se vivirán en La 1 y en La 2 se verán el resto. Además, Teledeporte ofrecerá los inicios de etapa y las ceremonias finales.

Por otro lado, Radio Nacional de España también se volcará con el Tour de Francia para cubrir in situ las 21 etapas de la ronda gala. Todas las tardes, el desenlace se podrá seguir con el enviado especial y coordinador de Deportes en Barcelona, Jorge García González, que hará conexiones en directo diarias en Radio Nacional y al final de cada etapa, con un resumen de lo ocurrido y entrevistas con los protagonistas de cada día.

Además, el equipo de digital de RTVE completará la cobertura del Tour de Francia 2026 con el lanzamiento de una web especial en RTVE Deportes con toda la información sobre las etapas, vídeos y entrevistas. La última hora de la competición podrá seguirse también desde los perfiles de redes sociales de Teledeporte y RNE Deportes en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok.

El 'hashtag' para comentar en redes sociales será #TourRTVE con la fecha del día correspondiente. Más allá de ello, RTVE ha recordado que todas las etapas podrán seguirse íntegramente en RTVE Play, donde también se publicará cada tarde el resumen de la etapa del día.