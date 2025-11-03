Trabajadores de helicópteros de emergencia reclamarán mejoras laborales el 12 de noviembre en Madrid frente al Congreso

Archivo - Medios aéreos combaten un incendio declarado en la zona de Monte Coronado en Málaga. A 1 de septiembre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de helicópteros de rescate, emergencias sanitarias, extinción de incendios y salvamento marítimo de las empresas Avincis y Pegasus han convocado una concentración el 12 de noviembre frente al Consejo de los Diputados para reclamar condiciones laborales dignas dentro de la huelga indefinida que mantienen en toda España.

Con esta concentración, los trabajadores exigirán la apertura urgente de una mesa de negociación real que "desbloquee el conflicto" y garantice unos servicios de emergencias aéreas seguros, "estables y de calidad".

En concreto, el colectivo denuncia que su convenio y la normativa aeronáutica están "totalmente obsoletos": recoge situaciones que "ponen en riesgo la continuidad del servicio y la seguridad operacional" como jornadas de hasta 23 días consecutivos sin descanso, salarios congelados desde hace una década y condiciones de trabajo precarias.

En líneas generales, alerta de que la "falta" de pilotos y personal técnico que se ha vivido durante los incendios de este verano se podría repetir en 2026 si no se actualizan las condiciones laborales. En opinión del colectivo, las administraciones públicas "no pueden desentenderse" de una situación que afecta directamente a la seguridad y la salud de la ciudadanía, ya que gestionan los fondos públicos destinados a estos servicios esenciales.

"Los ciudadanos pagan sus impuestos para tener un sistema de emergencias eficaz, no para engrosar los beneficios de fondos de inversión que solo miran por su rentabilidad", ha subrayado el secretario general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA), Esteban Sánchez.