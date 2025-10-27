El trabajo de las Fuerzas Armadas para paliar los efectos de la dana gana el concurso 'Carta a un militar español'

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la entrega de los premios al 9º Premio de Carta a un Militar. - RUBEN SOMONTE/MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

MADRID 27 Oct.

El Ministerio de Defensa ha fallado la XII edición del concurso literario escolar 'Carta a un militar español' y un relato que destaca el trabajo que realizaron los militares de las Fuerzas Armadas desplegados en misiones de rescate y reconstrucción de la dana se ha alzado con el primer premio.

El primer premio se ha concedido a Lydia Lucía Pérez Domingo, alumna de 4º de la ESO del colegio Sagrado Corazón de Bailén (Jaén), cuya carta se titulaba el 'El eco de vuestros pasos'. Pone en valor el papel de las Fuerzas Armadas en la respuesta a desastres naturales, emergencias y catástrofes.

Los otros premios finalistas han sido otorgados a dos alumnas: Clara Fernández Mallo, del IES Serranía Baja (Cuenca), y Alba Muñoz Roldán, del IES Santa María La Real (Palencia). Además, el jurado decidió conceder una mención especial a Veronika Polomarenko, alumna del IES Castilla (Soria), por su carta en la que refleja el sufrimiento del pueblo ucraniano.

El jurado nacional de esta edición ha estado compuesto de forma paritaria por autoridades del Ministerio de Defensa relacionadas con la comunicación institucional, el reclutamiento y la enseñanza militar y por profesionales de los medios de comunicación, la enseñanza y la literatura, todos ellos de reconocido prestigio, según ha informado este lunes el Ministerio de Defensa en un comunicado.