Transición Ecológica ampliará en un 5% el terreno Parque Nacional de Guadarrama: "Esperamos que sea muy pronto". - MITECO

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha indicado que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha remitido "toda la información técnica" sobre la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a Castilla y León y Madrid "después de mucho trabajo conjunto" al respecto.

Cuando ambas comunidades autónomas procedan a su aprobación, su Departamento lo llevará al Consejo de Ministros. "Esperamos que sea muy pronto", ha trasladado a los periodistas en el marco de una visita al Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) junto la Comisaria de la Unión Europea (UE) de Medio Ambiente Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

Según ha dicho, la ampliación consistirá en "aproximadamente un 4 o un 5% adicional" al territorio existente en el parque y será "por el lado de la Comunidad de Madrid". Al margen de ello, Aagesen ha insistido en que el Gobierno está a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la estación de esquí del Puerto de Navacerrada. "En cuanto tengamos esa sentencia nosotros hemos sido muy claros y por lo tanto, respetando la justicia, esperamos proceder", ha indicado la ministra.

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) estimó parcialmente el recurso de la Abogacía del Estado, en representación del Organismo Autónomo Parques Nacionales y condenó a la Junta a declarar la caducidad del título concesional de la estación de esquí. A su vez, también obligó a la Administración autonómica a resolver sobre la liquidación del estado posesorio, la retirada de las instalaciones, la restauración de la realidad física alterada así como la liquidación de la indemnización que, en su caso, sea procedente.

Por su parte, Roswall ha resaltado que la UE necesita "cooperar más a todos los niveles" a la hora de enfrentarse a los incendios forestales. A su juicio, es necesario "impulsar y fusionar" competencias europeas. "Necesitamos concienciar a la gente sobre cómo se propagan los incendios forestales y qué hacer. Pero también necesitamos (...) prevenir los incendios forestales. (...) necesitamos intensificar la prevención. El coste de la inacción es cada vez mayor, por supuesto. Esto no se aplica solo a los incendios forestales, sino también a las inundaciones y las sequías", ha indicado.