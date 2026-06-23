Transición Ecológica y CCAA aprueban el reparto de 55 millones de euros para biodiversidad y calidad del aire

Archivo - Las lagunas de Ambroz, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con representación de las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado este lunes la distribución de más de 55 millones de euros, según ha informado el Departamento ministerial.

Estos fondos están divididos en diversos acuerdos para reforzar la conservación de la biodiversidad, la mejora de la calidad del aire y la adaptación de la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a los nuevos requisitos de la Unión Europea (UE).

Entre otras votaciones, la mayoría de CCAA apoyó el informe que dice que el lobo está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, se puede cazar. País Vasco y Castilla-La Mancha se abstuvieron y Cataluña votó a favor del otro que se debatía en la Conferencia: el elaborado por el Ministerio a partir de datos de las autonomías, que dice que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, por tanto, no se puede cazar.

Al margen de ello, el Ministerio destaca entre los acuerdos la aprobación de los criterios de reparto de 2,74 millones de euros destinados al acondicionamiento de estaciones de la red de calidad del aire y al refuerzo de la medición de partículas ultrafinas. Estas ayudas permitirán actualizar estaciones existentes para su conversión en super emplazamientos e incorporar nuevos equipos de medición, en línea con la nueva normativa europea sobre calidad del aire.

Además, menciona que dieron su visto bueno a la distribución territorial de los créditos destinados a actuaciones de conservación y restauración de la biodiversidad correspondientes a 2026. Estos fondos apoyarán proyectos dirigidos a la recuperación de especies catalogadas "en situación crítica", una línea de trabajo que este año contará con una dotación ampliada "para responder a las necesidades trasladadas por las CCAA".

Asimismo, autorizaron la distribución territorial de 3,2 millones destinados a las áreas de influencia socioeconómica de la Red de Parques Nacionales. Estas ayudas contribuyen al desarrollo sostenible de los municipios vinculados a los 16 parques nacionales españoles y benefician a más de 1,5 millones de personas, tal y como ha señalado Transición Ecológica.

La reunión, que estuvo presidida por la ministra del ramo y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, también sirvió para aprobar diversas modificaciones de acuerdos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que quieren adaptar su ejecución a la Adenda de Simplificación aprobada por la UE en enero de 2026.

En concreto, CCAA y Transición Ecológica acordaron la distribución de 47 millones procedentes de renuncias parciales de financiación registradas en distintos proyectos en materia de residuos, "permitiendo reforzar actuaciones con capacidad de absorción adicional y garantizar la máxima ejecución de los fondos disponibles".

Además, actualizaron los acuerdos de reparto correspondientes a los programas de apoyo a la implementación de la normativa de residuos para adecuarlos a la nueva configuración de hitos y objetivos del Plan de Recuperación. En el ámbito del agua, aprobaron modificaciones de los acuerdos relativos a las inversiones destinadas a abastecimiento, saneamiento y depuración, protección frente al riesgo de inundaciones y digitalización del ciclo del agua.

"Los cambios permitirán adaptar los compromisos a la nueva redacción de hitos y objetivos europeos, homogeneizar plazos y facilitar la ejecución de las actuaciones por parte de las CCAA", ha destacado MITECO.

Igualmente, la Conferencia Sectorial dio su visto bueno a la actualización de los acuerdos correspondientes al componente 4 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad, que ha movilizado más de 882 millones con participación de las autonomías.

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

A su vez, Transición Ecológica ha explicado que la Conferencia Sectorial dio luz verde al I Programa de Trabajo 2025-2029 de la Estrategia de Desfragmentación de Hábitats Afectados por Infraestructuras Lineales de Transporte, que concreta las actuaciones necesarias para mejorar la conectividad ecológica y reducir los impactos de las infraestructuras sobre la biodiversidad.

Además, la reunión dio pie también a la aprobación de las Recomendaciones técnicas para la protección y gestión del arbolado urbano y periurbano en España, una guía de carácter voluntario destinada a reforzar las políticas públicas relacionadas con la infraestructura verde urbana y los servicios ecosistémicos que proporcionan los árboles en ciudades y entornos periurbanos.

Por último, CCAA y Ministerio actualizaron el Protocolo de intervención con osos en la Cordillera Cantábrica, "incorporando mejoras derivadas de la experiencia acumulada por las comunidades autónomas y los equipos técnicos responsables de la conservación de la especie".

Durante la sesión se informó además del estado de tramitación del Anteproyecto de Ley para la aplicación del Reglamento europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR), así como del proyecto de Orden Ministerial que aprobará las medidas de protección y el Plan de Recuperación de la nacra (Pinna nobilis), especie catalogada en peligro de extinción.

Asimismo, se habló de los avances de las convocatorias gestionadas por la Fundación Biodiversidad y la evolución del PERTE de Economía Circular, dotado con 492 millones para impulsar proyectos de innovación, digitalización y mejora ambiental en los procesos productivos.