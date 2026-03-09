Transición Ecológica saca a información pública el anteproyecto de RD para modificar el Reglamento General de Costas

Archivo - Puerto de Vigo durante el paro de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sacado a información pública el anteproyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas, según ha informado este lunes el departamento dirigido por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. El periodo de información pública permanecerá abierto desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026. Durante este plazo, los ciudadanos, organizaciones y entidades interesadas podrán presentar sus aportaciones al texto.

Con esta modificación, el Ministerio busca adaptar el reglamento a la normativa comunitaria en materia de concurrencia competitiva para las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre destinadas a actividades económicas. Según ha recordado, la propuesta de cambio responde a la apertura de un procedimiento de infracción a España por parte de la Comisión Europea, que considera que estas concesiones deben ajustarse a las reglas de concurrencia competitiva de la Directiva de servicios.

El texto introduce cambios para garantizar la existencia de procedimientos de selección "imparciales, transparentes y sujetos a concurrencia competitiva cuando se trate de actividades económicas", según Transición Ecológica. En concreto, establece un marco organizativo de los procedimientos de selección imparciales y transparentes, "evitando el otorgamiento de prórrogas automáticas para concesiones vinculadas a actividades económicas".

De acuerdo con MITECO, los cambios propuestos son de carácter reglamentario y desarrollan los textos legales vigentes, adaptando los procedimientos de otorgamiento de concesiones a las exigencias del derecho comunitario para garantizar que no se concedan títulos de ocupación contrarios a la normativa europea.

CCAA PIDEN UNA NUEVA LEY DE COSTAS Y REUNIÓN CON AAGESEN

Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Región de Murcia, Canarias y Cantabria han hecho frente común para reclamar al Gobierno que impulse una nueva Ley de Costas que aporte "mayor seguridad jurídica" y que sea "más actual, más real" y "más sensible a la realidad" de cada una de las regiones, así como que supere la actual "política de deslindes".

Así lo explicó el pasado viernes el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, en declaraciones a los medios antes de la celebración de la II Cumbre Nacional del Litoral que reunió en la ciudad a representantes de gobiernos de autonomías con litoral.

Las autonomías han pactado un manifiesto que exige una nueva ley de Costas, rechazar los reglamentos que impulsa el Gobierno y la petición de una reunión urgente de la comisión sectorial con presencia de Aagesen. Además, avanzaron que crearán un grupo de trabajo para redactar un borrador de una nueva norma "con visión autonómica, incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular".

La propuesta pasa por una ley que reordene las competencias, limite la acción del Estado en materias como los deslindes y obras de interés general y avance hacia una gestión principalmente autonómica.