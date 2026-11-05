El transporte marítimo en el Ártico ofrece escasos beneficios y grandes riesgos, según un informe que pide cautela a UE - SYSTEMIQ

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio concluye que el deshielo no garantiza la viabilidad comercial de las rutas marítimas árticas y que incluso un crecimiento limitado de su uso entrañaría importantes riesgos medioambientales, sociales y geopolíticos. Ante los planes de la Unión Europea (UE) de estudiar estos corredores, los autores reclaman un enfoque cautelar, especialmente en la ruta transpolar.

El informe, elaborado por Systemiq y basado en modelos de la Universidad de Oxford, se publica dos semanas después de que la Comisión Europea y el Alto Representante adoptaran el documento 'La vecindad septentrional de Europa: una nueva estrategia para el Ártico'. Entre sus acciones emblemáticas figura un estudio de prospectiva estratégica sobre las rutas marítimas del Ártico.

El estudio de Systemiq, titulado '¿Rompiendo el hielo? El futuro del transporte marítimo transártico y sus implicaciones para la Unión Europea', señala que la reducción de las distancias no se traduce por sí sola en menores costes ni en una mayor fiabilidad de estas rutas. Entre los factores que deben tenerse en cuenta figuran las menores velocidades de tránsito, el acceso estacional, los requisitos para los buques habilitados para navegar entre hielos y los mayores costes operativos y primas de seguro.

Incluso un crecimiento limitado del uso de estas rutas conllevaría "importantes riesgos medioambientales y sociales". Entre ellos, el estudio cita la pérdida acelerada de hielo por el carbono negro y la rotura del hielo, la alteración de los ecosistemas marinos, los vertidos y los riesgos para los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas.

Además, la investigación destaca las "preocupaciones geopolíticas" que suscitan estas rutas. "El Paso del Nordeste (...) atraviesa en su mayor parte aguas rusas y requiere autorización y escolta rusas. Las rutas árticas también podrían concentrar el riesgo en torno a nuevos puntos de estrangulamiento, como el estrecho de Bering", advierte.

Según el informe, invertir de forma temprana en estas rutas podría generar una dependencia de buques e infraestructuras de apoyo que requieren una inversión considerable, pese a que su viabilidad futura sigue siendo incierta.

A juicio de los autores, el ejemplo "más claro" es la ruta transpolar, que sigue siendo "comercialmente insignificante" en los modelos, con una cuota prevista del 0,02% del comercio mundial en valor para 2050. Sin embargo, atravesaría uno de los ecosistemas marinos "menos estudiados y más frágiles del mundo".

El ahorro anual de costes para el sector del transporte marítimo se situaría en unos 100 millones de dólares en 2050. Por ello, la investigación recomienda que la UE adopte un enfoque "cautelar". En su opinión, la navegación comercial en el Ártico solo debería llevarse a cabo "una vez que se den las condiciones científicas y operativas necesarias para una gestión responsable".