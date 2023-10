Tres de cada cuatro especies de plantas vasculares no descritas están en peligro de extinción, según un informe

Descubiertas dos nuevas tribus en la familia de las escrofulariáceas y calculan cerca de 2,5 millones de especies de hongos en el mundo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada cuatro especies de plantas vasculares --aquellas que tienen raíz, tallo, hojas, flores y frutos-- no descritas están en peligro de extinción, según refleja el informe de Kew Gardens 'State of the World's Plants and Fungi 2023' sobre el estado de las plantas y los hongos a nivel mundial en el que han participado 200 investigadores internacionales, de los que dos pertenecen al CSIC en el Real Jardín Botánico (RJB) de Madrid.

El informe, que abarca más de 25 artículos científicos en 11 capítulos, ha puesto de manifiesto la existencia de 100.000 especies que aún no han sido descritas tras analizar los datos de la Lista Mundial de Plantas Vasculares (WCP, por sus siglas en inglés) junto con la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés).

De este modo, los investigadores han encontrado relación entre el año en el que se describía formalmente una especie y su riesgo de extinción, ya que más del 77% de las especies descritas en 2020 cumplían los criterios para ser evaluadas como amenazadas.

Igualmente, han descubierto que las plantas descritas más recientemente tenían más probabilidades de cumplir los criterios de una categoría de amenaza más alta. Así, según el informe, es probable que más del 59% de las especies descritas en 2020 cumplan el criterio de 'En Peligro' y el 24,2% el de 'En Peligro Crítico'.

Por otro lado, las investigadoras españolas, Isabel Sanmartín y Tamara Villaverde, han participado en la investigación a través del análisis de ADN para explorar el pasado de las plantas, cuyo estudio forma parte del capítulo cinco del informe.

Según Sanmartín, sus conclusiones han resuelto las relaciones evolutivas más antiguas dentro de las escrofulariáceas, una familia de plantas con cerca de 2.000 especies donde se incluyen plantas ornamentales y medicinales. "Esta familia ha sido tradicionalmente un 'cajón de sastre', con especies con muy distinta morfología y de difícil clasificación", ha apuntado.

Por su parte, Villaverde ha explicado que para ello han utilizado técnicas genómicas que permiten obtener la secuencia de ADN de numerosos genes del núcleo y del cloroplasto, incluso de especies antiguas de herbario.

De este modo, los resultados de su estudio indican la existencia de dos linajes principales de tamaños muy dispares; el primero contiene 11 géneros y 340 especies que representan un 17% del total de las especies de la familia, mientras que el segundo incluye 24 géneros y 17.000 especies, un 83% del total.

Del mismo modo, las conclusiones apuntan a que la evolución de las escrofulariáceas comenzó hace unos 66 millones de años en el antiguo supercontinente de Gondwana, que geológicamente coincide con la extinción de más del 75% de las especies que habitaban la Tierra.

Por otra parte, el estudio de las investigadoras españolas ha supuesto la descripción de dos nuevas tribus para la familia de las escrofulariáceas; una de ellas incluye una única especie (presente en Madagascar), mientras que la otra tiene tres (Namibia, cuerno de África e Islas Canarias).

"La resolución de las relaciones de parentesco dentro de esta familia nos permite entender mejor su evolución y contribuirá al descubrimiento de nuevas especies de valor económico", han indicado Sanmartín y Villaverde.

De cara al futuro, ambas investigadores apuestan por proteger "las áreas donde se encuentran estas especies" que ven "crucial para mantener la biodiversidad de las regiones que habitan". "Muchas de estas regiones se consideran 'puntos calientes' de biodiversidad, donde la actividad humana supone una amenaza para un número elevado de especies", alertan.

"Por otro lado, algunas de las tribus de escrofulariáceas constituyen líneas evolutivas únicas, ramas del Árbol de la Vida, que llevan millones de años evolucionado independientemente, y presentan por tanto rasgos morfológicos, fisiológicos, o comportamentales únicos, que se perderían si este taxón se extingue", añaden.

MÁS DE 18.800 ESPECIES DE PLANTAS Y HONGOS NUEVAS DESDE EL COVID

Otro de los descubrimientos que constata el informe es la clasificación de más de 8.600 especies de plantas nuevas y más de 10.200 hongos desde el 2020, entre los que se incluyen el nenúfar gigante más grande del mundo 'victoria boliviana' o el conspicuo erizo de la reina 'hydnum reginae'.

No obstante, el estudio también apunta que existen especies nuevas en riesgo cuando se las reconoce científicamente, como la extinta 'orquídea de las cascadas' (Saxicollela deniseae), que fue recolectada por primera vez en 2018 pero, cuando la especie se publicó formalmente en mayo de 2022, las imágenes satelitales de noviembre de 2021 mostraron que las cataratas donde se encontraban estaban inundadas por la construcción de una presa hidroeléctrica.

Por otra parte, los científicos participantes en el estudio estiman que existen cerca de 2,5 millones de especies de hongos a nivel mundial, mientras que hasta el momento sólo se han nombrado formalmente 155.000 especies, lo que supone un 10% de la diversidad fúngica.

Este descubrimiento, según el informe, podría proporcionar nuevas fuentes de alimentos, medicinas y productos químicos así como enzimas con propiedades útiles como la degradación del plástico.

Todas estas evidencias científicas se publican este martes en una colección especial de las revistas 'New Phytologist' y 'Plants, People, Planet' titulada 'Global Plant Diversity and Distribution' y en una revisión de la diversidad y conservación global de hongos publicada por la revista 'Annual Review of Environment and Resources'.

La publicación de este informe coincide con un simposio híbrido celebrado en Kew Gardens, al oeste de Londres, que hasta la fecha ha publicado cuatro informes sobre el estado de las plantas y/o hongos del mundo, siendo la edición de 2020 la primera que investigó plantas y hongos de forma conjunta.