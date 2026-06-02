Tres cayucos presidirán junto al Papa la misa de despedida en el Puerto de Tenerife

Archivo - Decenas de personas migrantes en un cayuco antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres cayucos estarán fondeados o junto al altar en el que el Papa León XIV presidirá la Misa en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el próximo 12 de junio, eucaristía con la que el Pontífice pondrá fin a su viaje a España.

"Estamos gestionando, seguramente ya mañana, si no es posible fondeados, pero esperemos que sí, en torno al altar y a esa presencia, fondeados es la idea, que estén tres cayucos, que sean tres cayucos de los que han llegado a Canarias, que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad", ha explicado el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, durante su intervención por videoconferencia en una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Según ha precisado, cuando se optó por la dársena de Santa Cruz para celebrar la misa, "se pensaba en esta idea, que estuviera el mar, el océano Atlántico de fondo".

En cuanto al acto en el dispositivo de emergencia de acogida en Las Raíces, también en Tenerife, ha explicado que algunas de las 753 personas migrantes acogidas podrán intervenir en el acto con el Papa. Además, como en este centro solo hay varones, también acudirán algunas familias procedentes de otros centros de madres de acogida y de inserción, y el Papa visitará una de las carpas de acogida.

Otro momento de encuentro con la realidad migratoria lo tendrá en la Plaza del Cristo de La Laguna, donde se pondrá en valor la integración de los migrantes a través de las realidades eclesiales.

Así, el evento contará con el testimonio del párroco de la Restinga, en la Isla del Hierro, de un joven senegalés, un joven marroquí y una colombiana, así como con una presencia de la red eclesial de hospitalidad atlántica --que engloba a diez países--.

También está previsto que el productor Pablo Cebrián, que es lagunero, dirija un coro que interpretará el himno del viaje; y estarán presentes dos cardenales venezolanos, el cardenal Baltazar Porras y Diego Padrón.

Mientras, en Gran Canaria, donde el Papa estará el 11 de junio, uno de los eventos destacados será su visita al Puerto de Arguineguín donde la diócesis quiere mostrar "la realidad caritativa de la Iglesia" y la realidad de "miles y miles de personas que fueron acogidas, han sido integradas y han hecho su vida junto al resto de canarios".

QUE DEJE DE SER EL MUELLE DE LA VERGÜENZA

"Se conoció como el muelle de la vergüenza en el año 2020, por la forma como se gestionó toda la realidad que allí se vivió, que allí tuvimos la desgracia de vivir. Pues ese ha sido uno de los motivos. Queremos que ese puerto deje de ser el muelle de la vergüenza para que sea el puerto de la esperanza", ha subrayado la coordinadora del Comité local de Canarias, Enélida Hernández.

En el Puerto de Arguineguín estarán esperando al Papa 1.800 personas de familias migrantes con sus niños --que podrán jugar en dos ludotecas hasta que llegue el Pontífice--. Además, los participantes podrán dejar sus mensaje para Prevost a lo largo y ancho del puerto.

En el acto también se escucharán cuatro testimonios de familias migrantes y de personas que acogen e integran; habrá una ofrenda floral como homenaje a los fallecidos en el mar y finalmente, el Papa bendecirá un pequeño altar de los pescadores en honor a la Virgen del Carmen y una cruz elaborada con madera de patera.

Ya que el Papa finalmente no pisará la isla de El Hierro, este viernes 5 de junio, han organizado un acto de oración y homenaje a las personas migrantes que han muerto cuando intentaban alcanzar la isla, en el que estará presente el obispo.

NO DESCARTAN QUE HABLE EN CATALÁN

Por otro lado, en cuanto a otros actos del viaje, preguntados por si el Papa hablará en catalán en la basílica de la Sagrada Familia, los coordinadores de la visita no lo han descartado. "Cuando se planifica un viaje se tiene que conocer la realidad de cada sitio y la sede de Barcelona ha puesto en valor la situación de la realidad idiomática de Barcelona pero es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre", han puntualizado.

Sobre el recorrido del Papamóvil, los organizadores han indicado que todavía no están cerrados sus movimientos ya que se está garantizando la seguridad de los trayectos. En todo caso, han asegurado que están "haciendo todo lo posible para ampliar los movimientos del Papamóvil" ya que "la primera propuesta" del Vaticano "era más bien escasa".

Precisamente, según han explicado, estos días se encuentra en Madrid la tercera y última avanzada del Vaticano visitando el Pabellón de Estado de Barajas, el Congreso o el Palacio Real, entre otros, para "verificar uno a uno" cada uno de los lugares por donde va a pasar el Pontífice y comprobar que todo funciona conforme a lo previsto.

En referencia a los peregrinos inscritos, hasta la fecha se han apuntado más de 200.000 jóvenes a la vigilia de Plaza de Lima y más de 315.000 en la Misa de Cibeles. Si bien, han advertido de que estos números seguramente sean muy superiores, ya que muchos peregrinos acuden a los actos sin inscripción previa. En concreto, han recordado que en la JMJ de 2011 hubo menos de medio millón de inscritos para la Vigilia de Cuatro Vientos y, finalmente, hubo más de 2 millones de asistentes.

En cuanto al perfil de los peregrinos, han señalado que el 97% son españoles, de prácticamente todas las provincias, y algunos pocos proceden de otros países como Francia o Estados Unidos.

Preguntados por una posible reunión del Papa con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, durante su visita a España, han asegurado que el Pontífice "tiene interés de estar con las personas que sufren, pobres, enfermos, discapacitados, víctimas de todo tipo de violencia" y que desde la organización han "hecho todo posible para facilitar todo tipo encuentros" pero es "la Santa Sede la que tiene que decidir" y no decidirá en función de "motivos políticos e ideológicos". Además, han apuntado que "el día tiene 24 horas y que el Papa es humano también".