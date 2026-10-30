El Tribunal de Cuentas constata el "alto grado" de cumplimiento de Loterías en el sistema de control de premios

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MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha constatado el "alto grado" de cumplimiento de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en el sistema de control de premios

Así lo ha asegurado el Tribunal que ha aprobado el 'Informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ejercicio 2022'.

El concreto, el órgano fiscalizador ha constatado que, en julio de 2026, un total de 28 de las 30 (93%) recomendaciones estaban cumplidas total o sustancialmente, una estaba cumplida parcialmente y solo una no estaba cumplida.

Además, ha apuntado que SELAE también ha tenido un "muy elevado grado de cumplimiento de lo instado por la Comisión Mixta, que en su práctica totalidad coincide con las recomendaciones que formuló el Tribunal: de 22 valoraciones, 20 (un 91%) son de cumplimiento total y 2 de no cumplimiento a la misma fecha de julio de 2026.

Entre las principales medidas implementadas por SELAE se encuentra la aprobación de las 'Normas Comunes a los Juegos Activos', así como la remisión al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de una propuesta para sustituir la Instrucción General de Loterías de 1956.

Asimismo, el tribunal ha constado que SELAE ha reforzado la independencia organizativa de la unidad responsable de la prevención del blanqueo de capitales y ha incrementado los medios humanos asignados a dicha función, mediante la incorporación de personal especializado.

En el ámbito de la modernización tecnológica y la prevención del delito, SELAE ha obtenido la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para los sistemas que gestionan el pago de premios mayores con entidades bancarias y para su portal corporativo

Según el informe, la sociedad ha implantado un modelo predictivo de machine learning (basado en el algoritmo XGBoost) capaz de analizar patrones sospechosos y detectar operaciones irregulares con un 99,9% de precisión y ha puesto en marcha una plataforma analítica específica que integra y monitoriza en tiempo real el mapa global de riesgos de la organización.