TVE celebra su 70 aniversario con especiales de sus Telediarios: Franganillo o Matías Prats volverán a pisar su plató

Carlos Del Amor Con Pepa Bueno E Iñaki Gabilondo - RTVE

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Informativos de TVE celebran el 70 aniversario desde que se iniciaran las emisiones en 1956 con un homenaje a los pioneros de la televisión: los que la hicieron y los que la recibieron como público. Así, Carlos Franganillo o Matías Prats volverán a Torrespaña para participar en una programación "muy especial".

Lo hará con dos ediciones muy especiales de sus Telediarios: '70 años juntos' y 'El Telediario de nuestras vidas'. El TD-1, con Alejandra Herranz, viajará a Robledillo de la Jara para realizar en directo desde un lugar de fuerte valor simbólico su informativo del 15 de octubre.

El TD-2, por su parte, ofrecerá el 19 de octubre una edición que se convertirá en histórica donde míticos rostros de la historia de TVE regresarán a Torrespaña para repasar con Pepa Bueno las noticias más destacadas de las últimas siete décadas.

Por su parte, 'Informe Semanal' ofrecerá este sábado, 10 de octubre, una edición especial con Mari Carmen García Vela, cara y alma del programa durante más de una década.

El Telediario 1 emitirá el día 15 de octubre una edición especial desde Robledillo de la Jara, un pueblo de 80 habitantes situado en la sierra norte de Madrid, a una hora de la capital.

La elección del lugar tiene un fuerte valor simbólico, ya que la plaza del ayuntamiento se llama 'Plaza de Televisión Española'. Un nombre que se remonta a los inicios de TVE. Gracias al programa 'Destino TV', el pueblo tuvo su primer televisor. En señal de agradecimiento, pusieron el nombre de Televisión Española a su plaza mayor, nombre que todavía conserva.

Por eso, Robledillo de la Jara será el punto de partida para recordar esas siete décadas de Telediarios. En su plaza, y con sus habitantes como público, realizará una emisión en directo muy especial, con guiños a aquellos orígenes, a aquella televisión en blanco y negro que transformó la sociedad. En esos años de finales de los 50, principios de los 60, los habitantes de Robledillo, como los de otros pueblos y ciudades de España, se reunían en torno al televisor para ver juntos la programación de TVE.

Todo el informativo se hará en directo desde esa emblemática plaza. Presentado por Alejandra Herranz, también la información del tiempo y la de los deportes se trasladarán hasta Robledillo, con un guiño, por ejemplo, a la rudimentaria forma de dar el tiempo en aquellos orígenes.

En la parte musical, contará con la participación de la Orquesta y Coro de RTVE, que interpretará sintonías antiguas.

Además, el TD-1 buceará en el archivo de televisión "más importante de este país", el Archivo RTVE, para recordar los orígenes de los informativos, pero también los de la ficción, con series icónicas como 'Verano Azul' o 'Cañas y Barro' o el teatro de Estudio 1.

UNA CONMEMORACIÓN "A LA ALTURA"

Con el título 'El Telediario de nuestras vidas', la segunda edición del TD prepara una conmemoración "a la altura" de estos 70 años de televisión en España. Una idea original y dirección de Carlos del Amor, realización de Antonio Casado, y presentado por Pepa Bueno que se emitirá el próximo lunes 19 de octubre.

Una edición del TD-2 nunca vista hasta ahora y que se convertirá en histórica: ese día, rostros míticos de la historia de la televisión en España presentarán algunas de las noticias más destacadas de estas siete décadas.

Volverán a pisar el plató del Telediario, renovado en 2026, quienes un día fueron presentadores de la casa en distintas épocas. Rostros de referencia en las dos principales cadenas privadas como Carlos Franganillo o Matías Prats vuelven a Torrespaña para participar un TD muy especial, gracias también a la generosidad de Atresmedia y Mediaset.

Un evento informativo transversal que es mucho más que un Telediario, es un homenaje de todo el sector a la televisión y el mejor periodismo de España.

Será un Telediario "lleno de sorpresas": Iñaki Gabilondo, Pedro Piqueras, Olga Viza o Manuel Campo Vidal; presentadoras icónicas de TVE como Ana Blanco, María Escario o Lorenzo Milá. A quienes un día presentaron el TD se sumarán periodistas inolvidables de esta casa. También Paco Montesdeoca, inolvidable presentador de El Tiempo, que estará junto a Mónica López, actual responsable del departamento.

En 45 minutos, el Telediario repasará las noticias más relevantes de estas siete décadas y lo harán con la aportación indispensable de todos los trabajadores de los Servicios Informativos de TVE, los que cada día hacen posible la labor de servicio público.

'Informe Semanal' se adelanta, este sábado, 10 de octubre, a la conmemoración con una edición muy especial con una invitada de excepción que tiene mucho que ver con la historia de TVE y con alguno de sus programas más emblemáticos: Mari Carmen García Vela, que estuvo doce años poniéndole cara y alma al espacio de reportajes más longevo de TVE.

De la mano de García Vela, el espacio hablará de la actualidad, pero también hará un repaso por la historia de la televisión, recordando alguno de los programas que han quedado marcados en la memoria colectiva y de los rostros más recordados, con mujeres que abrieron diversos caminos en el mundo de la comunicación de nuestro país.