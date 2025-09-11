TVE celebra un "cambio de ciclo" con su mejor inicio de temporada en 14 años y una programación "plural y abierta"

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Televisión Española, Sergio Calderón, ha celebrado el "cambio de ciclo" en la cadena pública con "el mejor arranque de temporada" de los último catorce años, a la vez que ha avanzado que la nueva programación de TVE contará con una oferta "plural, diversa y abierta".

Durante la presentación de la nueva temporada celebrada en los estudios de Prado del Rey, Calderón ha puesto en valor las audiencias de la televisión pública, que en este mes de septiembre promedia un 12% de cuota de pantalla. Según ha cifrado, La 1 de TVE obtiene en la franja matinal "el mejor resultado en 17 años" y en 'prime time' también cuenta con sus mejores datos en siete años.

"Creo que estamos ante un buen resultado. Es un cambio de ciclo, lo decimos con muchísima humildad y con muchísimo agradecimiento", ha expresado el máximo responsable de TVE, que se ha mostrado "orgulloso" por el trabajo realizado a diario en la casa.

Así, ha avanzado que la oferta de programación de la nueva temporada es "variada" y "para todos los gustos". "Es una oferta plural, diversa, abierta, donde prima la información como servicio público, apostamos por la cultura, por el deporte, por un entretenimiento donde demostramos cada noche que el servicio público y el entretenimiento pueden ser compatibles", ha defendido.

Calderón ha subrayado que la parrilla de TVE contará con "muchas novedades", donde se entremezclará "con caras nuevas y con historias de toda la vida que siempre nos han emocionado en estos últimos años y que siguen gozando del beneplácito de la audiencia".

NUEVOS FORMATOS Y OTROS REGRESOS

En la nueva temporada seguirán en La 1 formatos ya clásicos en la pequeña pantalla como 'Masterchef Celebrity' o el nuevo concurso 'Cuánto, cuánto, cuánto', conducido por Eva Soriano y Aníbal Gómez; también habrá otros regresos, como 'Late Xou' de Marc Giró, la ficción 'Sin gluten', protagonizada por Diego Martín; y las series diarias 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

La apuesta por la información continuará con los 'Telediarios' y otros espacios informativos como 'La hora de La 1', presentado por Silvia Intxaurrondo; 'Mañaneros 360', con Adela González y Javier Ruiz; 'Malas lenguas', dirigido por Jesús Cintora, que se emitirá primero en La 2 y, después, en La 1; o el nuevo magacín 'Directo al grano', con Gonzalo Miró y Marta Flich.

CULTURA EN LA 2

La directora del Área de Sociedad y Cultura de TVE, Urbana Gil, ha defendido que La 2 seguirá "imparable con su oferta cultural, divulgativa y de servicio público", donde no faltará "literatura, viajes y humor, que es muy importante para todos".

Habrá una nueva temporada de 'Un país para leerlo' para "los amantes de la literatura"; el estreno de la serie documental 'La gran aventura de la lengua española': y un formato dirigido para los amantes de los viajes: 'La vuelta al mundo en 80 likes'. En octubre llegará 'Cachitos de hierro y cromo' y 'Cannabis', que trata de "un problema que afecta a todas las familias", especialmente en la juventud.