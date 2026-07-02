La UE busca reactivar la norma provisional que permitió hasta abril rastrear material pedófilo a las plataformas

Archivo - Un niño mientras observa varias pantallas, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han abogado este jueves por reactivar el marco provisional que hasta abril permitía a las plataformas rastrear voluntariamente material pedófilo en sus redes para denunciarlo y retirarlo, pero que finalmente caducó sin que el Consejo (gobiernos) y la Eurocámara lograran llegar a un acuerdo para establecer un marco equivalente pero definitivo.

La nueva medida sería de nuevo temporal pero cubriría el vacío legal que se abrió a partir de abril, con el objetivo de dar un nuevo margen de negociación a los colegisladores europeos para negociar el marco legislativo permanente.

Para poder reactivar esta iniciativa es necesario que también dé su visto bueno el Parlamento Europeo, que el próximo martes votará en sesión plenaria si acepta tramitarlo por procedimiento de urgencia de modo que, el jueves posterior, la institución pueda decidir si da su visto bueno en segunda lectura. Los eurodiputados pueden aprobar, modificar o rechazar el mandato puesto sobre la mesa por los Estados miembro.

En la práctica, la medida interina constituye una derogación de las reglas de protección de datos que se aplican a las comunicaciones electrónicas, de modo que los proveedores puedan detectar materiales pedófilos o la captación de menores con fines sexuales en sus plataformas y denunciar y retirar tales contenidos.

En un comunicado, los Veintisiete han puesto en valor la importancia de que los proveedores de servicios online asuman esta tarea voluntaria porque resulta "fundamental para identificar, investigar y enjuiciar a los delincuentes", al tiempo que ayuda a "rescatar a las víctimas y a reducir la propagación del abuso sexual infantil en Internet".

El primer intento para prorrogar la norma ya caduca se frustró fundamentalmente por las diferencias entre los 27 y la Eurocámara sobre el plazo de prórroga necesario para diseñar el marco permanente, pero la Eurocámara también defendió otras salvaguardas como que el control de las plataformas no debía aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo.

Los eurodiputados tampoco veían con buenos ojos que se permita el escaneo de los datos de tráfico junto con los datos de contenido y pedían por tanto que no se permitiera.

Según el mandato negociador de la Eurocámara entonces, la tecnología utilizada para la detección voluntaria de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) sólo debería aplicarse al material que ya haya sido identificado o señalado como tal por un usuario, un denunciante de confianza o una organización.