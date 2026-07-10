La UE ofrece a España ayuda para el incendio en Los Gallardos y activa Copernicus para monitorizar la evolución

Imagen del servicio de cartografía sateltial Copernicus del incendio en la provincia de Almería - COPERNICUS

BRUSELAS, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha ofrecido este viernes a España ayuda para hacer frente al incendio forestal que afecta a Los Gallardos (Almería) y ha activado el servicio de cartografía satelital Copernicus para monitorizar la evolución del fuego y evaluar los daños causados.

Así lo ha anunciado la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en un mensaje en redes sociales, en el que ha asegurado que la Unión Europea está siguiendo de cerca la evolución del incendio forestal en el este de Andalucía, que ha dejado al menos doce muertos y 23 personas sin localizar.

"Monitorizando de cerca el incendio forestal en Andalucía. Hemos activado el servicio de cartografía Copernicus para proporcionar mapas e imágenes satelitales que ayuden a las autoridades locales a analizar la extensión del incendio y evaluar los daños", ha escrito la comisaria, que ha añadido que Bruselas está preparada para prestar más apoyo "si así se solicita".

De este forma, a petición del Ministerio del Interior y del Centro Nacional de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, se les ha autorizado el uso de Copernicus para analizar desde el espacio la evolución del incendio forestal que está afectando a la provincia de Almería.

Según el primer vistazo, la "extensa área boscosa, los numerosos municipios y los asentamientos dispersos" han creado un escenario urbano-forestal "de alto riesgo para la población".

SOLIDARIDAD CON ESPAÑA

Poco antes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han expresado su tristeza y apoyo a España y a los "valientes" equipos de emergencia que hacen frente al incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, en donde al menos once personas han perdido la vida y otras ocho han resultado heridas.

"Me entristecen las noticias que llegan de Almería y de otras regiones de España", ha escrito la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en español compartido en sus redes sociales.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas de estos incendios forestales y con sus familias. Todo nuestro apoyo a España y a los valientes bomberos y socorristas que están haciendo frente a esta emergencia", ha añadido.

También con un mensaje en español compartido en redes sociales, Costa ha trasladado sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas de los "trágicos incendios" y apuntado que los "fenómenos meteorológicos extremos y los devastadores incendios forestales están afectando a millones de personas en toda Europa".

"Estos acontecimientos ejercen una enorme presión sobre los servicios de emergencia y los sistemas sanitarios. La Unión Europea seguirá apoyando a sus Estados miembro reforzando la prevención y la preparación, invirtiendo en resiliencia y garantizando que nuestra respuesta colectiva ante las emergencias climáticas sea rápida, coordinada y eficaz", ha indicado el ex primer ministro portugués.