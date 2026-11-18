El comisario europeo Wopke Hoekstra. - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo Wopke Hoekstra ha defendido este miércoles en la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) que las negociaciones se centren en ejecutar los compromisos financieros existentes y facilitar que los recursos lleguen a los países más vulnerables, en lugar de abrir otra discusión sobre "dinero nuevo", que, según ha afirmado, no será el resultado de esta cumbre.

En una rueda de prensa, ha defendido la aportación económica de la Unión Europea (UE) a la mitigación y la adaptación al cambio climático. A su juicio, lo "importante" es conseguir que más países y el sector privado se unan al "esfuerzo" financiero y que el dinero comprometido llegue "sobre el terreno".

"De lo que deberíamos abstenernos es de tener otra conversación más sobre 'dinero nuevo' que no va a encontrar eco y que no va a ser el resultado de esta COP. De lo que se trata es de la implementación y el cumplimiento de lo que ya hemos acordado antes", ha incidido.

Preguntado por el estado de las negociaciones, Hoekstra ha señalado que "apenas es miércoles por la mañana". A su juicio, el mundo "va sobrado de estrategia" en la lucha contra el cambio climático, pero "falta impacto, cumplimiento y ejecución".

Por ello, ha reclamado que el mundo "permanezca unido para cumplir con los compromisos climáticos", ya se trate de la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, de triplicar la capacidad de energías renovables o de duplicar la eficiencia energética. Asimismo, ha defendido "la búsqueda de una mayor electrificación limpia".

Sobre los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), cuyo calendario de publicación es objeto de disputa en la COP31, el comisario europeo ha defendido que la ciencia debe sustentar la acción climática y ha asegurado que la Unión no se apartará de ese principio.

Aunque el asunto no figure expresamente en la agenda de negociación, ha afirmado que seguirá defendiendo la necesidad de contar con esos informes como base del segundo balance mundial, al igual que ocurrió con el primero.

Respecto al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), Hoekstra ha reconocido que este tipo de cuestiones se "instrumentalizan" en las negociaciones, pero se ha mostrado optimista sobre el diálogo con los socios.

Ha explicado que la UE busca evitar la fuga de carbono y ha sostenido que no exige a los productores extranjeros nada que no se pida también a las empresas europeas.

"No pedimos nada a ningún interlocutor de ninguna parte del mundo que no estemos pidiendo a nuestras propias empresas, y que la puerta siempre está abierta para ver cómo podemos colaborar de forma fructífera", ha indicado, al ser preguntado por el efecto del CBAM en las negociaciones de la UE en esta cumbre.

"EUROPA SIEMPRE HA ESTADO DEL LADO DE LAS SOLUCIONES"

Por su parte, la eurodiputada Lidia Pereira, jefa de la delegación del Parlamento Europeo en la COP31, ha incidido en la necesidad de que "otras grandes economías den un paso al frente" y contribuyan financieramente a la mitigación y la adaptación al cambio climático.

También ha defendido explorar otras vías de financiación, incluida la privada, y movilizar a los bancos de desarrollo.

"Europa siempre ha estado del lado de las soluciones y queremos seguir estándolo, aunque necesitamos que otros den un paso al frente y asuman también su responsabilidad en términos de financiación climática", ha destacado.